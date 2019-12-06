MARKA Konferansı 20'nci yılında İstanbul'a şarkısını hediye etti

Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı, MARKA Konferanslarının kurucusu Ayşegül Yürekli Şengör'ün ev sahipliğinde gerçekleşen davete Yalın'ın yanı sıra aralarında bu yıl Venedik Bienali'nde üç eseri sergilenen Halil Altındere, Ece Sükan, Birce Akalay, Billur Saatçi, Akasya Asıltürkmen, Merve Toy, Şebnem Burcuoğlu, Ümit Karalar'ın da olduğu çok sayıda konuk katıldı.

Yürekli Şengör davette yaptığı konuşmada, "20. yılımız bizim için dönüm noktası özelliği taşıyor. Bu özel yılımızda 'Türkiye'nin en güçlü markası nedir? dedik ve İstanbul markası olduğuna karar verdik. İstanbul, aynı zamanda ilham veren, en değerli markamız. Dünyanın en değerli markalarından biri olmak için müthiş bir potansiyel barındırıyor. Bu potansiyeli dünyaya, şehrin insanı ve karar vericilerine hissettirmek, hatırlatmak istiyoruz" diye konuştu.

Yalın ise, "MARKA Konferansı benim için çok kıymetli. Hele ki konu İstanbul olunca çok daha büyük bir heyecan duydum. Dünyanın en güzel şehri olmanın yanında İstanbul'un önemli bir özelliği var: Buluşturan, kavuşturan bir şehir. İki yakayı, iki kıtayı birleştiriyor. Ben de şarkıyı yazarken buradan yola çıktım. Umuyorum aramızdaki bütün ayrılıkları, bütün ayrışmaları da birleştirir" dedi.

Yapı Kredi World ana sponsorluğunda, 18-19 Aralık'ta, Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleşecek MARKA Konferansı'nda alanlarında lider 70'e yakın yerli ve yabancı konuşmacı yer alacak. MARKA Konferansı 20'nci yılında da katılımcılara ilham veren hayata bakışlarını etkileyen konulara dikkat çekecek.