MARKA Konferansı 2019 sahnesinde

Çırağan Palace Kempinski'nin saray binasında, 2000'e yakın iş liderinin katılımıyla açılan konferansın sabah seansı ilk günkü heyecanı artıran ve çığır açan konuşmalarla sürdü.

Hep özgün ve özgür fikirlerin peşinde olan MARKA Konferansı'nın ikinci gününün ilk seansında yapılan fikir açıcı konuşmalar katılımcıların hem ruhlarında hem beyninde harmanlanarak bambaşka yerlere ulaştı. Gönüllülükle başladığı değişimi Spor AŞ'de bambaşka bir noktaya çıkaran İ. Renay Onur, erkek giyiminde ikinci kuşak kadınların başarısının simgesi Zeynep Doğan, moda dünyasının en saygın isimlerinden Sir Paul Smith, GQ dergisinin efsane yayın direktörü Dylan Jones, mimar Melkan Gürsel, iş insanı Mehmet Kutman, eğlencenin anayasasını yeniden yazan Sahir Erozan, tek kişilik medya Cüneyt Özdemir, 17 Aralık'ta İstanbul kültür sanatının geleceğinin tartışıldığı çalıştayın sonuçlarıyla İKSV yöneticileri Görgün Taner, Yeşim Gürer Oymak, Özlem Ece, sürdürülebilirliği dert edinenler Haldun Demirhisar ve Arhan Kayar, markaların işbirliğiyle öne çıkan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen ile Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Karadere ve Pakistanlı aktivist yazar Fatima Bhutto MARKA Konferansı 2019'un sahnesinde gündem yaratan konuşmalara imza attılar. Plastik Avcıları projesine yapılan bağışlar ise sabah seansı tamamlanana kadar 390 bin liraya ulaştı.

DOĞU KÜLTÜRÜ DÜNYAYI ELE GEÇİRİYOR

Pakistanlı yazar ve aktivist Fatima Bhutto, yeni kitabı New Kings of the World'ü ve araştırmalarını paylaştı. Bhutto, yüz yıl boyunca dünyada egemen kültürün Amerikan kültürü olduğunu, bunun sembolünün da Rambo ve saldırganlıkla olduğunu belirterek artık işin değiştiğine dikkat çekti. Bollywood, Türk dizileri ve K-Pop'un (Güney Kore popu) dünyayı ele geçirmeye başladığını vurgulayan Bhutto şöyle konuştu: "Bollywood'da yılda 200 bin tane film yapılıyor ve bu her ülkeden fazla. Türk dizileri dünyada ABD'den sonra en fazla izlenen ve ihraç edilen diziler. K-Pop ise kendi kültürünü yaymada çok hızlı."

Bhutto Türk dizilerinin dünyanın her yerinde reytinglerde öne çıkmasının sebebinin sadece güzel kadınlar ve hikayeler olmadığını dile getirerek "Kültürel olarak hem basit hem karmaşık bir yapınız var. Ailece izlenebilecek bir dizi. Ve dünyanın herhangi bir yerinde izleyen dizi kahramanları yerine kendini koyabiliyor" dedi.

2. Dünya Savaşı sonrasında ABD'nin kültürüyle dünyada hızla yayıldığını anımsatan Bhutto, şunları söyledi: "Kültür bir silahtır, evde de bölgede de dünyada da kullanılır. Gelecekte herkes bunu kullanacak. Pakistan ve türkiye Malezya biz bir televizyon kanalı kuracağız ve İslami fobi ile savaşacağız dedi. Netflix çok popüler. Tiktok'un aylık kullanıcı sayısı Snapchat'ten fazla. Unutmayın Tiktok Çin şirketi. Bu videolardaki sevimli hayvanlar kültür savaşlarının yeni yüzü olacak."

YÜRÜ BE İSTANBUL

Adım Adım Derneği'nin kurucularından şu an ise Spor İstanbul AŞ'nin Genel Müdürü Reyhan Onur, gazeteci Özlem Gürses'in sorularını yanıtladı. Onur, İstanbul Maratonu'nda bugün kadar 80 bin gönüllünün koşu aracılığıyla bağış yaparak 220 bin kişinin hayatının değiştirmesini sağladığını kaydederek 75 milyon lira bağış toplandığını vurguladı. İstanbul'un her yerde birlikte spor yapılan bir metropole dönüştürmeyi hedeflediklerini açıklayan Onur, 2020 Temmuz'unda ilk kez İstanbul deniz festivali yapılacağını ve daha çok yürüyen İstanbulluyu ödüllendirecekleri bir 'Yürü be İstanbul' isimli aplikasyon geliştirdiklerinin müjdesini verdi. Onur, aplikasyonla İstanbulluların yürüdükçe tiyatro bileti, kontör gibi bir çok belediye hizmetinden yararlanmalarını sağlayacaklarını duyurdu.

Babası Hasan Doğan ve amcalarının kurduğu erkek giyim markasını kadın kuzenleriyle birlikte yöneten Zeynep Doğan, tüm çalışanlarının yüzde 52'sinin kadınlardan oluştuğuna dikkat çekti. Doğan, "Spor kulüplerinin giyim sponsoru değil felsefelerine ortak olmak istiyoruz. 10 yıl önce Liverpool'da da öyleydi şimdi Altınordu kulübü için de öyle. Altınordu, iyi futbolcu, iyi vatandaş yetiştirme hedefiyle geleceğe yatırım yapıyor" dedi. Doğan'ın konuşmasının ardından Altınordu'da yetiştirilen küçük futbolcular Deha Bayramoğlu, Hüseyin Maldar Onur Taha Takır, Oğulcan Ülgün gelecek hayallerini katılımcılarla paylaştı.

Opet Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Zengin, gazeteci Aslı Şafak ile şirkette yaratılan değişim serüvenini paylaştı.

EKMEK PARAMI MÜŞTERİDEN KAZANIYORUM

Sir Paul Smith, GQ UK Genel Yayın Yönetmeni Dylan Jones'un moderatörlüğünde başarısının sırrını paylaştı. 9 metrekarelik küçücük bir butikte bu işe başladığını söyleyen Smith, önemli olanın yüreğimiz ve kalbimizle çalışmak olduğunu vurguladı. Smith, şöyle konuştu: "Biz snop değil, kaliteli, küçük, esprisi olan bir markayız. Adım adım geliştik, erkekler önce feminen görünürüm sandı ama yavaş yavaş kabullendiler. Kredi kullanmadık kazandığımız parayı hep şirketimize yatırdık. Yavaş yavaş ilerledik, durduk nefeslendik devam ettik."

Mağazacılığın bugün artık çok zor olduğunu e-ticaretin çok yayıldığını dile getiren Smith, kendilerinin de en büyük cirolarının 2004'te açtıkları e-ticaretten geldiğini kaydetti. Bu zor şartlarda ayakta kalmanın yolunu ise müşteri ile iyi ilişki ve sohbetten geçtiğini vurgulayan Smith, "Her cumartesi iki üç saatimi butiğimde geçiririm. Tezgahtarlık yaparım. Ekmek paramızı müşterilerimizden kazanıyoruz. Gidip çalışacaksın mağazada, bu itibarımız ve basın için çok iyi oluyor. Felsefem bu" dedi. Smith, müşteriyle sohbet eder ve mağazada bir konsept yaratırsanız başarılı olacağınızı vurguladı.

Smith, 50'nci yılını kutladıkları işlerinde son 20 yıldır ortaklık ve satın alma teklifleriyle çok karşılaştıklarını ama hep reddettiğini söyleyerek "Ortağım olsa Los Angeles California'daki çingene pembe binamı açmam zor olurdu. Şimdi traş olurken karar verdim ve açtık" diye konuştu.

ÖNEMLİ OLAN DENGEYİ TUTTURABİLMEK

Mehmet Kutman ve Melkan Gürsel samimi sohbetleriyle katılımcıların dikkatini çekerken birlikte geliştirdikleri projeleri anlattılar. Kutman, "Neden Melkan bey diyorlar" sorusuyla başlattığı oturumda Gürsel, "Mimarlık çok da zorlu bir yol bunlarla başa çıkmak zorunda kalıyorsun ve güç göstermek zorunda kalıyorsun. Güç maskülenlikle birleştirilmiş ama aslında bir denge içindeki kadın erkek dengesi. Ben bunun çok kısa zamanda algının değişeceğini düşünüyorum" dedi.

Gürsel ise Kutman'a başarısının sırrını ve kendi içindeki dengeyi sorduğunda Kutman, şunları söyledi: "60 yaşını geçtiğim için korkmamaya yemin ettiğim bir soru. Gençlikten gelen her şeye karşı bir duvar örme saklanma duygusu sizi başarıya ulaştırıyor. Hayatta sürekli o dengeyi kurmak için çarpışmak zorunda kalıyorsun. Çocuk yok eşim yok, 7/24 çalışıyorsunuz. Bu duvarlar bu savaş gerekliliği başarıya doğru otomatikman itiyor."

Kutman ve Gürsel bir proje için birlikte çalışıyorlar. Kutman'ın işveren –mimar ilişkisine yönelik sorusunu Gürsel şöyle yanıtladı: "Mimar ve işverenin aynı şeyi istiyor olman lazım. Ortak proje yapılıyor biz işverenin fikirlerini nasıl birleştirebiliriz ona bakıyoruz. Yüzde 100 uymaz ama birlikte bir noktaya gelmeleri lazım."

ARAMAKTAN ASLA VAZGEÇME

Dlyan Jones'un sorularını yanıtlayan Sahir Erozan gençlere tavsiyelerle başladığı konuşmasında "Aramaktan vazgeçmeyin yolunuzu elbet bulacaksınız" dedi. Hayatta bazen şans gerektiğini kaydeden Erozan, "Çok şanslıydım ilk işim ABD'nin ilk Michelen yıldızlı restoranında garsonluktu. Tüm gençlere önce garson olmalarını öneriyorum. Çok şey öğretecek size" diye konuştu.

Artık sadeliğin öne çıktığını kendilerinin de tüm işlerinde buna dikkat ettiklerini kaydeden Erozan şöyle devam etti: "Annemin yolundan gittim Bodrum'da kendi markasıyla bir karakter yaratmıştı. Çok önemli bilgi birikimimi getirdim. Biz Maça Kızı'nda doğal güzellikleri öne çıkarmaya çalışıyoruz yani doğa zaten güzel ona dokunmuyoruz. İnsanlar daha sadeleşmeye başladılar. Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak istiyorum. Starwars buluşması istemiyorum, kalabalıkların arasında müşteri toplamak istemiyorum. Tek tek müşteri kazanmak istiyorum." Erozan, Bodrum'ta açacakları yeni yaşam tarzı köyünün de müjdesini verdi.

İSTANBUL'DA SANAT İÇİN UZUN HAFTA SONU

İKSV yöneticileri Görgün Taner, Yeşim Gürer Oymak ve Özlem Ece, gazeteci Şirin Payzın moderatörlüğünde 17 Aralık'ta gerçekleştirilen kültür sanat çalıştayının sonuçlarını paylaştı. Kültür sanatın tüm aktörlerinin katıldığı çalıştaydan çıkan en önemli üç sonucu İKSV yöneticileri anlattı. Taner, önceliğin İstanbul'un çok kültürlülüğünü unutmamak gerektiğini bunun gelecekte de böyle olacağını vurgulayarak "Bu kentte herkes için bir şey var ve herkese yer var" dedi. Oymak ise çıkan somut projelere ilişkin şunları söyledi: "Müthiş bir coğrafyadayız şehir bize onlarca hikaye verebilir. Öncelikle Topkapı Sarayı'nda 2006'ya kadar sahnelenen Saraydan Kız Kaçırma'nın tekrar sergilenmeli bunu da sahneye Ferzan Özpetek koymalı. Mozart'ın operası "Cosi fun totte' (tüm kadınlar böyle yapar) kadınları en iyi tanımlayan yönetmen Pedro Almodovar filmi ile izleyebilsek ne güzel olur. Son olarak da tüm kültür sanat kurumlarının ajandalarını birleştireceği İstanbul'da uzun hafta sonu etkinliği yapmak istiyoruz. 24 saat boyunca şehrin her yerinde sabahtan akşama kadar sanat olsun istiyoruz. Tüm bunları tek başımıza yapmamız mümkün değil yerel yönetimler ve kamu da destek olmalı."

Ece ise finansal sıkıntıların çözümü için tüm paydaşların katılacağı şeffaf bir yönetime ve özel sektörün sanata sponsorluğunda yaratılacak değişime ihtiyaç olduğunu vurguladı.

EN BÜYÜK ÇÖPLÜK MODACILARDAN

Hiçbir şeyin ölmesine izin vermeyen ve geri dönüşüm ile eskiyi yeni yapan DDF Kurucu Ortağı Arhan Kayar ve Heavenly Made Kurucusu Haldun Demirhisar, dünyanın giderek yok olmasına sürekli üretilen yeninin eskiyi çöpe döndürmesine karşı işe başlamışlar. Demirhisar ağaç evleri hem kurtardıklarını hem de o ağaçlardan yeni mobilyalar yaptıklarını belirtirken yeninin hikayesini eskiyi dinleyerek yarattıklarına dikkat çekti. Kayar, dünyanın en büyük çöplüğünü modacıların oluşturduğunu söyleyerek geri dönüşüme dikkat çekmek için 2020 yılında İstanbul ve Alaçatı'da iki büyük etkinlik yapacaklarını duyurdu.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube'da ulaştığı olağanüstü izlenme oranlarını ve tek kişilik medyasının gücünü eğlenceli sunumuyla katılımcılarla paylaştı. Özdemir, her şeyin kabul edilmeyen röportaj ve yayımlatamadıkları hikaye ile YouTube'da başladığını söyleyen "Bugün 800 bin aboneye ulaşmış durumdayız. Tek kişilik medya için büyük bir başarı. YouTube çok gerçek ve duygularınızın karşılığını direkt alıyorsunuz" diye konuştu. İzleyicilerinin çoğunluğunun genç olduğuna dikkat çeken Özdemir, onlara ulaşmak için yaptığı bazı konuşmaların viral videolar haline geldiğini dile getirdi.

YAPI KREDİ 21. YILA DA SPONSOR

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen ile Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Karadere, Ece Üner'in moderatörlüğünde Yapı Kredi Bomontiada'da başlayan işbirliklerinin süreceğini belirtti. Ülgen, öncelikle 20. yılındaki MARKA Konferansı'nı 18 yıldır aralıksız sponsoru olduklarını hatırlatarak, 2021'de 19. sponsorlukları olacağını duyurdu. 75 yıldır Yapı Kredi'nin kültür sanata destek verdiğini söyleyen Ülgen, "Kültür sanatın yeni dalı gastronomi. Doğru yiyeceği seçme hazırlama sunma ve insanların zevk almasını sağlama sanatı. Biz de kültür sanatla gastronomiyi birleştiriyoruz. Bomontiada'da da işbirliğimizle tam bunu yapıyoruz" dedi.

Karadere de Yapı Kredi'nin Bomontiada'ya kültür sanatla geldiğini vurgulayarak alanın zaten var olan mekanlarından sonra ciddi bir kültür sanat merkezine dönüştüğünü kaydetti. İki vizyoner kurumun bir araya gelmesinden en çok müşterilerin yararlandığını söyleyen Karadere, işbirliği ve sinerjinin süreceğini dile getirdi.