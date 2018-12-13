MARKA Konferansı'nda Sahne Başarı Hikayeleriyle Dolu

Bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen ve Hilton İstanbul Bomonti'de, 2000'e yakın iş liderinin katılımıyla açılan konferansta sabah seansı ilk günkü heyecanı yukarıya taşıyan, ufuk açıcı sunumlara sahne oldu.

Yaratıcılığı sonuna kadar zorlayarak hazırlanan konuşmaları, DNA'sında olduğu üzere her sene daha iyisini yapmak üzere vaatte bulunup bu vaadini 19 yıldır yerine getiren MARKA Konferansı'nda ikinci günün sabah seansı, geleceğe şekil verecek fikirlerin çarpıştığı konuşmalarla geçti. Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Yeşim Darıcı, ÖZAK GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Tasarım Direktörü Erdem Akan ile sahneyi paylaşarak "Arkadaşlık=Tasarım" sohbetini yapan tasarımcı Terri Pecora, lüksün kalıplarını yıkan modacı Philipp Plein ve GQ UK'nin efsanevi yayın yönetmeni Dylan Jones, MESA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, "Fark Yaratak Fark Atmak" sunumunda uluslararası model ve influencer Stephen James, İngiliz Moda Konseyi İcra Kurulu Başkanı Caroline Rush ve tekniğiyle moda literatürüne giren dünyaca ünlü modacı Roland Mouret, MARKA 2018 sahnesinde gündem yaratan konuşmalar yaptılar.

Refik Anadol'dan MARKA 2018'e Özel Eser

MARKA 2018'in tematik açılış filmiyse dünyaca ünlü video sanatçısı Refik Anadol tarafından tasarlandı. 500 m2 alan kaplayan ve MARKA Konferansı salonunu çepeçevre saran led ekranlarda gösterilen eser, ışık ve müzik şovuyla katılımcıları büyüledi. Konferanslarının değişmez moderatörü BJ Cunnigham'ın sunuşuyla dev konuşmacılar sahne aldılar.

"Yeni Kapılardan Bilgi, Cesaret ve Motivasyon Aşılamak..."

MARKA Konferanslarının yaratıcısı Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Yürekli Şengör, MARKA Konferanslarının değişmeyen odağında insanın bulunduğunun altını çizerken, "Markalar insanların, hayatın bir yansıması.19 yıllık serüvende MARKA Konferansıyla birlikte Türkiye'nin tüm markaları gelişti. Bugün MARKA Konferansı misyonunu geleceği şekillendirmek üzere daha da güçlendiriyor. Artık iş dünyasının en güçlü fikir platformu. Bambaşka sorumlulukları var. Bunlar arasında köklerine, kültürüne sahip çıkan bir anlayışı savunmak var. Bu değerleri korurken bir yandan da cesaretle yepyeni ufuklara götüren sayısız kapı açmak; bu kapılardan bilgi, cesaret ve motivasyon aşılamak var" dedi. MARKA 2018'in ikinci gününde sabah seansı bu anlayıştaki konuşmalara sahne oldu.

Değişimin Parçası Olmadım, Değişimin Kendisi Oldum

ABD, Florida'nın ilk kadın fizik profesörü, aynı üniversitede 30 seneyi aşan mesaisinde, "Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi Direktörü" olan Yeşim Darıcı, "Kadın olarak dünyanın her yerinde karşınıza engeller çıkıyor. Kadın hakları insan haklarıdır" derken bu engelleri nasıl aştığını anlattı. Darıcı, MARKA 2018 katılımcılarına başarısını anlatırken, "Azimle çalışmak, tutkulu cesur dürüst olmak bana başarıyı getirecekti emindim. Lider olmak için eylem yapmadım. Yaptığım eylemlerden dolayı lider oldum. Değişimin parçası olmadım, değişimin kendisi oldum" dedi. Darıcı, ABD Başkanı Donald Trump'la olan anısını da anlattı: "2014 yılında benim okulum FYU'nun işbirliğiyle Miss Universe ortaklaşa yapılıyor. Bunu duyar duymaz bir şeyler yapmam lazım dedim. Ortaya çıktım, 'Bu kadınlara, kadın talebelere hakaret. Burası bilim yuvası. Burada çalışkanlığınızla iyi insanlığınızla başarılı olacaksınız diye ders öğretirken Miss Universe yapıyorlar' diye itiraz ettim. En önemli şey size güvenen dostlar. Tek başınıza savaşamazsınız. Herkesi arkama alıp ortalığı karıştırdım. Basında geniş yer bulduk. İptal edimesini istedik. İptal ettiremedik tabii ama FYU'nun ortaklığı kalmadı. Bunun karşılığı olarak rektörden kadınlar için hak aldım."

"Bana Benzemek İsteyen İnsanlara Bunu Ben Sunmak İstedim"

Hayayı boyunca farklı olmanın, değişiklik yaratmanın peşinden giden Stephen James sakatlık nedeniyle futboldan koptuktan sonra moda sahnesine atıldı ve markalarla kurduğu gerçek ilişki sayesinde İngiltere'nin moda alanında sosyal medya fenomeni haline geldi. Elijah adında İspanya'nın en büyük berber ve dövme salonunun sahibi olan James, MARKA 2018 sahnesini. İngiliz Moda Konseyi Başkanı Caroline Rush'la paylaştı. İnsanların kendilerinden sonraki nesil için oluşturacakları etkiden bahseden Caroline Rush, "Telefondan gözünüzü ayırın etrafı gözlemleyin. Başarı hikayesi yaratmaya çalışın" dedi. Stephen James de çalışma isteğini "Bir numara olana kadar durmamak" olarak anlatırken, iş fikri hakkında da "Bana benzemek isteyen insanlara bunu direkt ben sunmak istedim" ifadelerini kullandı. James ayrıca marka yüzü olmak yerine artık marka koleksiyonları yaratmak istediğini söyledi.

"Kadınlar İçin Moda Önemli Bir Araç"

Tam anlamıyla bir moda eğitimi almayan, iş hayatına Fransa'da bir kasabada babasının kasap dükkanında başlayan Roland Mouret, bu işi sürdürmeyip alan değiştirdi ve bugün modanın zirvesinde. MARKA 2018 sahnesinde BJ Cunnigham'ın sorularını yanıtlayan Mouret, "Modacı olmak için doğduğumu düşünüyorum" derken, kendisini başarıya ulaştıran formülle ilgili şunları söyledi: "Kadın realitesini kabul etmek gerek başlangıçta. Başka bir dünyadan alıp kadınlara vermek değil kadınlardan hareket etmek lazım." Mouret, kadınların toplumda kendileri için bir platforma konulmadığını, bunun için mücadele ederek bir yerlere geldiklerini belirterek, "Moda bu konuda önemli bir araç" ifadesini kullandı. Roland Mouret markasını kurup zirveye taşıdıktan sonra finansal ortaklarıyla yolları ayrılınca markanın kullanım hakları kaybeden ve uzun süren bir mücadeleyle geri kazanan Mouret, etkileyici hikâyesini MARKA katılımcılarına anlattı.

"Niş Bir İş Yapıyorum, İnsanlar Modadan Keyif Alsın İstiyorum"

Geleneksel kalıpları yıkıp lüks moda anlayışını farklı bir seviyeye taşıyan Philipp Plein, zeka ve yaratıcılığını sadece tasarımlarında değil defilelerinde de kullanıyor: Bir tek onun moda şovunda dünyanın en ünlü mankenleriyle robotları aynı podyumda birlikte yürürken görebilirsiniz. Plein, MARKA 2018 sahnesinde GQ UK'nin efsanevi yayın yönetmeni Dylan Jones'un sorularını yanıtladı. Jones tarafından "20 yıldır modanın en iyi ezber bozanlarından birisi. Yaptığı işler ezberbozan bir DNA'ya sahip. Moda sistemine sağlıklı bir saygısızlığı var" şeklinde tanımlanan Plein, niş bir iş yaptıklarının altını çizip, "Tüketicinin modayı değiştirme şekliyle de moda değişiyor. Artık moda sektörü bizi yönlendirmiyor, bazen sağ kalmaya çalışıyor" derken, amacının insanları eğlendirmek, modadan keyif almalarını sağlamak olduğunu söyledi.

"Egolarımıza Saygı Gösterirsek Başarırız"

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Tasarım Direktörü Erdem Akan ve ünlü tasarımcı Terri Pecora, tasarımın inceliklerini anlatırken iş birliğinin önemini anlatan bir sunum gerçekleştirdiler. "Arkadaşlık=Tasarım" başlıklı konuşmada, Erdem Akan 5 yıl önceki tanışma süreçlerini ve ekip çalışmasıyla geldikleri noktayı aktarırken, kreatif insanların egolarının olduğunu ancak beraber çalışırken bu egolara saygı göstererek daha kolay başarıya ulaşılabildiğini deneyimlerinden yola çıkarak anlattılar.

Yaşam Markası Olmanın Şifreleri

MESA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, "Yolculuk 50. Yılında: Konutta Marka Olmanın Ötesinde, Bir 'Yaşam Markası' Olmak..." başlıklı sunuma kendilerini konutta lider marka olmayı sağlayan iş fikrini ve bunun şifrelerini anlattı. Konut sektöründe artan oyuncu sayısı nedeniyle farklılık yaratarak öne çıkmaya çalışan firmalar olduğunu söyleyen Boysanoğlu, tam da bu farklılıkları yaratmaya çalışırken yapılan hatalar yüzünden o firmaların ürettiği konutların hedef kitle bulamadığını kaydetti.

Ahmet Akbalık'tan Hedefinde İnsan Olan İyi Bir Yaşam

"Yeni Şehircilik" seansında NMC Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Çolakoğlu'nun sorularını yanıtlayan Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, "Hedefimize insanı alarak, iyi bir yaşam vaat ediyoruz" ifadeleriyle özetlediği Yeni Şehircilik anlayışını anlattı. MARKA sahnesinde Nuri Çolakoğlu'nun, Türkiye'nin en önemli markası olduğunun altını çizdiği İstanbul'da yaptıkları "İyi Yaşam" alanını aktaran Akbalık, 100 yıldır kamuya kapalı olan bu binaları koruyarak 150 yıl daha sadece burada ikamet edenlerin değil bütün kamunun faydalanabileceği yapılar haline getirdiklerini belirtip, "Felsefemiz olarak iyi yaşamı kavramını kendimize baz aldık. Bunun alt kırılımlarını oluşturup yeme-içme, kültür-sanat, spor, sosyalleşme, ulaşım gibi kavramları birbirine entegre ederek burada yaşanabilir, sürdürülebilir bir proje haline getirdik" dedi.

20. Yılda da Ana Sponsor Yapı Kredi Olacak

MARKA Konferanslarının yaratıcısı Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Yürekli Şengör'ün açılış konuşmasında sahneye davet ettiği Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, MARKA Konferansı'yla yaptıkları işbirliğiniden duyduğu memnuniyeti dile getirirken MARKA Konferansı'nın 20. yılında, yani MARKA 2019'da da Yapı Kredi World'ün ana sponsor olacağını açıkladı. 2019 yılındaki sponsorlukla Yapı Kredi 18'nci kez aralıksız olarak MARKA Konferanslarının sponsorluğunu yapmış olacak.

Bilimle Gelecek İçin Seferberlik

Her yıl bir sosyal sorumluluk projesiyle iş birliği yaparak farkındalık yaratan MARKA Konferansı bu yıl da YGA ile Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklarımızı bilimle tanıştırmak için bilim seferberliği projesine destek oldu. Üç yıldır MARKA Konferansı'nın sosyal sorumluluk projelerine destek veren Kenan Doğulu'nun reklam filmini seslendirerek destek verdiği Bilimle Gelecek projesi kapsamında bir çocuğa 20 lira karşılığında bilim seti ulaştırılabiliyor. www.bilimlegelecek.com adresinden de bağış yapılabilecek kampanyaya MARKA 2018 boyunca rekor katılım sağlanması bekleniyor.

'Sihirli Kutu'ya Ddf'den Sihirli Dokunuş

Sıfır atık prensibiyle tasarlanan ve MARKA 2018'in 'sihirli kutu' olarak tanımladığı, katılımcılarının heyecanını daha da artıran görkemli led ekranlarla donatılmış sahnesinde görsel tasarım ajansı dDf tarafından hazırlanıp salon içindeki led ekranlara yansıtılan yaşayan doğa sahneleri katılımcılara unutulmaz bir görsel deneyim yaşattı.