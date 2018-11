Marka Şehirleri Uzmanı Bostan, Safranbolu'ya Adaylığını Açıkladı

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:35



TBMM milletvekili hizmetleri başkanlığındaki görevinden istifa eden marka şehirler konusunda uzman olan Muammer Bostan, AK Parti 'den Safranbolu Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundu.Beraberinde kalabalık bir toplulukla Safranbolu AK Parti İlçe Başkanlığı'na gelen Bostan, başvuru evraklarını ilçe başkanı Ali Kaya 'ya teslim etti.Düzenlenen törende konuşan belediye başkan aday adayı Muammer Bostan, binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Osmanlı'nın gözbebeği Safranbolu'ya aday adayı olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.1940 yıllarında Rize 'den Karabük 'e göç etmiş, Karabük'ün kuruluşunda yer almış bir ailenin ferdi olduğunu ifade eden Muammer Bostan, " Ben burada doğdum, burada okudum. Kendim üniversite hayatı le birlikte siyasetin içerisinde yer aldım. Tansu Çiller 'in genel başkanlığını yaptığı dönemde Doğru Yol Partisi 'nde Türkiye 'nin tüm gençlik kollarının genel başkanlığı yaptım. Bundan sonraki süreçte memuriyetimiz oldu. Türkiye'nin birçok şehrindeki coğrafi işaretlerin markaların, tasarımların temsilciliğini yapmış biriyim. Ben şunu söylemek istiyorum; bugün 70-75 bin nüfuslu 45- 50 bin seçmenli bir Safranbolu'ya aday olmuyorum. Ben bugün dünya miras kenti olan, hafta sonları yüz bin nüfusu olan Çin 'den, Kore 'den, Japonya 'dan ve dünyanın her tarafından insanların olduğu ve görmeye geldiği dünya şehri Safranbolu'ya adayım. Nereye aday olduğumun çok iyi farkındayım. Ben hiçbir ekibi yolda bırakmadım. Bu süreçte de kimseyi yolda bırakmam ve kimsenin boynunu eğdirmem. Ben iddialı bir insanım. Benim şayet Safranbolu halkı teveccüh gösterir, milletvekillerimiz, genel merkezimiz ve çok değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan teveccüh gösterir buraya aday olursak, biz makamlarda masalarda oturan belediye başkanı olmayacağız. Bizler sokakları caddeleri esnafın dükkanını makam edinen insanlar olacağız. Ben yaptım oldu çalışması bizde yok. İstişare ile hep birlikte konuşarak, ortak akılla çalışacağız. Artık sadece yol yapan, asfalt yapan, park yapan belediyecilik görevi bitmiştir. Bu belediye başkanının görevidir zaten. Bizler buraya çılgın projeler yapmaya da gelmiyoruz. Ayakları yere basan, tüyü bitmemiş yetimin hakkını hiç kimseye yedirmeyecek ciddi Safranbolu halkına, Karabük halkına ve Tüm Türkiye'ye hizmet edecek projelerle geleceğiz" dedi.Bostan, belediye başkanlığının çok önemli bir görev olduğunu da ifade ederek, "Aday adaylığı ile başlayan bu süreçte partimin bir neferi olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Belediyecilik ruhu AK Parti'de 1994 yılında Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman atılan ruh ile başlamıştır. Bizde bu ruhu Türkiye'nin her tarafına yayacağız. Partinin sırtına yük olan değil yükü alan bir teşkilat olacağız. Yorulan Safranbolu halkı değil, biz olacağız. 24 saat belediyecilik bizim ilkemiz ve hedefimiz olacak. Safranbolu dünyaya açılan bir penceremiz. Yapacağımız her çalışma sadece bu yöreyi tanıtmak değil ülkemizi tanıtmaktır. Sorumluluğumuzun farkındayız. Geleceğimiz olan çocuklarımız için çalışacağız" diye konuştu. - KARABÜK