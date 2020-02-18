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MARKA Şubat ayı toplantısı Sakarya'da gerçekleşti

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın Şubat ayı toplantısı 5 ilin valisinin katılımıyla gerçekleşti.

18.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:12MARKA Şubat ayı toplantısı Sakarya'da gerçekleşti
Doğu Kalkınma Ajansı'nın Şubat ayı toplantısı 5 ilin valisinin katılımıyla gerçekleşti.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Şubat ayı olağan yönetim kurulu toplantısı 'da gerçekleştirildi. Toplantıya Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Valisi Hüseyin Aksoy, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Valisi Ahmet Ümit, Yalova Valisi Muammer Erol katıldı. Sakarya'da gerçekleştirilen toplantıda, 2020 yılı Ocak ayı harcama ve faaliyetleri, aylık ekonomik görünüm raporu, 2019 yılı ajans faaliyetlerinin sunumu ve değerlendirmesi yapıldı. Toplantıda ayrıca, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği kapsamında Bolu İl Özel İdaresi tarafından başvurusu iletilen ve Ajans uzmanlarınca yapılan değerlendirmede başarılı bulunan "Bolu Karacasu Termal Bölgesi için Jeo-termal Kaynak Dağıtım Otomasyon Sistemi Fizibilite Etüdü" projesi ile Kocaeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından başvurusu iletilen "Kocaeli Valiliği ek hizmet binası proje işi için fizibilite raporu hazırlanması" projesi toplantıda değerlendirildi. - SAKARYA

Kocaeli, Marmara, Sakarya, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

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