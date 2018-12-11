Marka Tescilinin Önemi

Marka Tescili İşlemi Nedir?

Ticari işletmeler için kullanılan isim, logo, şekil veya kişi isimleri işletmeleri diğer işletmelerden ayıran özelliklerden birisidir. Bu özellik marka olarak da bilinmektedir. İşletmelerin, markalarının başkaları tarafından kullanılmaması için marka tescil işlemini yapmaları gerekir. Bu işlem için Türk Patent Ve Marka Kurumuna başvurulması gerekir.

Marka Tescil İşlemi Nasıl Yapılmalıdır?

Marka tescil işlemi genel olarak yaklaşık 10 ay ile 1 yıl gibi bir süre zarfında alınır. Başvuru aşamasından tescilin alınması aşamasına kadar ciddiye alınması ve dikkatle takip edilmesi gereken bir işlemdir. Bundan dolayı profesyonel ekiplere teslim edilmesi gereken bir işlemdir. Marka tescil işleminde çok fazla işlem ve dilekçe yazım işlemi vardır. Böyle önem arz eden ve takip edilmesi acemi kişiler tarafından zor olan bir işlemi ancak profesyonellere bırakmak gerekir. Ret aşamasını geçen bir markanın dahi işlemleri incelikle takip edilmelidir.

Marka Tescil İşleminin Aşamaları Nelerdir?

İlk olarak müracaat kısmı gerçekleştirilmelidir. Müracaat edildikten sonra markanın müsait olması durumunda kullanılması istenen sektörde aynı isme ya da logoya sahip başka firmalar var mı diye bakılır. Bu işlemler sonucunda uygun bulunursa talep kayda alınır.

İkinci aşama olarak müracaat Türk Patent Enstitüsü uzmanları tarafından kontrol edilip araştırılır. Bu kısımda 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 7. Maddesine bakılarak marka olması istenen kelime ya da kelimelerin marka olma vasfına uygun olup olmadığı kontrol edilir. Bu kısımda eğer marka uygun ise kabul edilip ilan edilir, uygun değil ise kabul edilmeyip reddedilir.

Üçüncü aşama ise kabul edilen markanın ilanı ile ilgilidir. Marka 3 ay boyunca Resmi Markalar Bülteni'nde üçüncü şahısların itirazına açılır. Bu süre boyunca markanın hiçbir koruması yoktur ve isteyen herkes bu markaya itiraz edebilir.

Dördündü aşamada ise markaya itiraz gelmemesi durumunda marka tescillenmiş olur. Türk Patent Enstitüsü markanın tescillenmesi için tescil harcı talep eder. İstenen bu harç yatırıldıktan sonra diğer eksik belgeler de tamamlanarak Türk Patent Enstitüsüne sunulur.

Beşinci ve son aşamada ise marka tescil belgesi verilmesi için bütün aşamalar tamamlanmışsa belge onaylanarak teslim edilir.

Marka Tescilini Kimler Yaptırabilir?

Marka Tescil işlemini ticari unvanı bulunan tüzel kişiler yani şirket yapabilir. Fakat bu sadece şirketler için değil şahıslar için de geçerlidir. Yani şahıslar da istekleri doğrultusunda marka tescili yapabilirler. Tabi ki bu işlemi yapmak bir profesyonellik gerektirir. Bu işlemlerin yapılması üzerine çalışan şirketler vardır. En doğrusu bu işlemlerin bu konuda uzmanlaşmış kişilerin ellerine bırakılmasıdır.

Marka Tescilinin Sağladığı Haklar Nelerdir?

Markanın tescillenmesi marka sahibine özel haklar sağlar. Marka tescil işleminin asıl amacı markanın başka kişi ya da kurumlar tarafından izin alınmadan kullanımının önüne geçmektir. Bunun dışında bir markanın tescilli olması o markanın daha çok tercih edilmesine sebep olur, başka markalarla karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırır.