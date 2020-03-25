Markaların logolarında yer alan figürler de eve gönderildi!

Tüm dünyada olduğu gibi Portekiz 'de de coronavirus salgınına karşı alınan en önemli önlemlerden birisi sosyal mesafe. Portekiz'de faaliyet gösteren Klüg Creative Agency'de buradan yola çıktı ve ünlü markaların logolarındaki figürleri kaldırarak, sosyal mesafenin önemine dikkat çekti.

İşte Klüg Creative Agency'nin, instagram hesabı üzerinden "Herkesi Eve Gönderdik." açıklamasıyla yayınladığı o çalışmalar…

Kaynak: Bültenler