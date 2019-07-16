Markalı konut projelerinde satışların yüzde 7.0'si yabancılara

Reidin-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi'ne göre, satışların yüzde 63'ünün bitmiş, yüzde 37'sinin bitmemiş konut projelerinden yapıldığı Haziran ayında, markalı konut projeleri satışlarının yüzde 7.0'si yabancılara yapıldı.Endeks sonuçlarına göre banka kredisi kullanım oranı geçen ay ile aynı kalırken, senet kullanımı 5.0 puan geriledi. Haziran ayında fiyat artışı, geçen aya göre 0.54, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2.48 oldu.Endeks sonuçlarını değerlendiren Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, "Faizlerin yüksek seviyede olması sektörde dönem bazlı durgunluğa neden olabiliyor. Mayıs ayında yüzde 14 olan banka kredisi kullanım oranının Haziran ayında da aynı kalması, sektörün yükselen konut kredisi faizlerinden olumsuz etkilenmeye devam ettiğini gösteriyor. Faiz oranlarının düşüşe geçmesiyle, konut kredisi kullanımı yeniden artacaktır" dedi.

Reidin Genel Müdürü Alp Çapa da Haziran ayı sonuçları hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Reidin-Gyoder Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.54, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2.48 artış gerçekleşti.

"Haziran ayında yabancı yatırımcıya gerçekleştirilen satışlar yüzde 7.0 oranında olup, bu satışlarda ağırlıklı olarak 1+1 özellikteki konut tipi tercih edildi.

"Satışlardaki konut bedeli ödeme yöntemlerine bakıldığında peşinatlı alım yüzde 50, senet kullanımı yüzde 36, banka kredisi kullanımı ise yüzde 14 oldu. Mayıs ayına göre Haziran ayında peşinatlı alımda yüzde 10'luk bir artış, senet kullanımında yüzde 10'luk bir düşüş oldu."

Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, Haziran ayında bir önceki aya göre;

1+1 konut tipinde yüzde 0.98 artış,

2+1 konut tipinde yüzde 0.32 artış,

3+1 konut tipinde yüzde 0.53 nominal artış

4+1 konut tipinde yüzde 0.62 nominal artış oldu.

Kamuoyunda "markalı projeler" olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden oluşturulan Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre Haziran ayında ayrıca, endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre yüzde 86 nominal artış görüldü.

Haziran ayında, markalı konut projeleri kapsamında yapılan satışların yüzde 7.0'si yabancı yatırımcılara yapılırken, bu satışlarda yüzde 33 1+1 özellikteki konutlar tercih edildi.

Peşinat oranı yüzde 50'ye yükseldi

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde Haziran ayında peşinat kullanımı yüzde 50, banka kredisi kullanımı yüzde 14 ve senet kullanımı yüzde 36 olarak hesaplandı. Mayıs ayında peşinat kullanımı yüzde 45, senet kullanımı yüzde 41 ve banka kredisi kullanımı da yüzde 14 olmuştu.

Stok erime hızı yüzde 1.50

Yeni Konut Fiyat Endeksi, Haziran ayı stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazlı stoklarda yüzde 1.50 erime görülürken, Haziran ayında satışı yapılan konutların yüzde 63'ü bitmiş, yüzde 37'si bitmemiş konut stoklarından oluştu. (Fotoğraflı)