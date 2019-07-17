Markasını tanıtan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo kaslarıyla şov yaptı

Son dönemde taciz iddialarıyla gündeme gelen Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, yeşil sahalardaki ününü ticarette de parlatmaya devam ediyor.

ÜRÜNLERİNİN TANITIMINI BİZZAT KENDİSİ YAPIYOR

Portekizli yıldız kendi adını taşıyan spor salonu zinciri kurarak, markasına ait çıkardığı ürünlerin tanıtımını bizzat kendisi yapıyor.

KASLI VÜCUDUYLA ŞOV YAPTI

Markasının vitrini olan yıldız futbolcu, ürünün tanıtımı için objektiflere poz verdi. Sosyal medya hesabından milyonlarca kişinin takip ettiği Ronaldo, kaslı vücuduyla şov yaptı.