Market, alev alev yandı

KÜTAHYA'da, elektrik kontağında çıktığı tahmin edilen yangında market, kullanılamaz hale geldi. Marketi saran alevler, itfaiye görevlilerince güçlükle söndürüldü.
100'üncü Yıl Mahallesi Dumlupınar
Bulvar üzerindeki markette, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağında çıktığı sanılan yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Yangın sırasında, kozmetik bölümündeki ürünler nedeniyle patlamalar da meydana geldi. İhbarla gelen itfaiye ekibi, yangını uzun süren müdahale sonucu güçlükle söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, market, kullanılamaz hale geldi.
- Tahya
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Kaynak: DHA