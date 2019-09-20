Market alışverişleri mile dönüşüyor

Perakende sektöründe faaliyet gösteren CarrefourSA, Türk Hava Yolları (THY) ile yaptığı iş birliğiyle tek seferde yapılacak 400 lira ve üzeri her alışverişte 200 mil hediye edilerek, 30 günde 6 bin mil kazanma fırsatı sağlayacaklarını açıkladı.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, havayolu şirketi Türk Hava Yolları ile 'Miles & Smiles' programı özelinde iş birliği yaptıklarını duyurdu. İş birliği kapsamında müşteriler, CarrefourSA marketlerden CarrefourSA Kart ile tek seferde yapacakları 400 lira ve üzeri her alışveriş için 200 mil kazanacak. Böylelikle bir müşteri, 30 günde 6 bin mil kazanabilecek.

KATILIM ŞARTLARINA UYMAK GEREKİYOR

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin 'MIL' yazarak 4604'e SMS göndermesi veya www.carrefoursakart.com sitesinden 'CarrefourSA - Türk Hava Yolları Kampanyaya Katıl' butonuna tıklayarak ilgili formu eksiksiz doldurması yeterli olmaktadır. Kampanyadan faydalanabilmek için CarrefourSA Kart'a sahip olması ve Miles&Smiles Yolcu Programı üyesi olması gerekmektedir. Bir kart ya da cep telefonu ile aynı anda sadece bir Miles&Smiles üyeliği ile eşleştirilebilmekte, kampanya kapsamında eşleştirilen kart numaraları, kampanya boyunca değiştirilmemektedir. Alkollü içecekler, tütün mamulleri, GSM TL yüklemeleri, E-PIN harcamaları ve kuyum alışverişleri kampanya kapsamında olmadığından, kampanyaya konu alışveriş tutarı hesaplanırken dikkate alınmamakta, Carrefoursa.com ve CarrefourSA mobil uygulamasından yapılacak alışverişler, kampanyaya dahil edilmemektedir" denildi.

Kazanılan bonus millerinin, takip eden ayın 3'üncü iş gününde müşterinin ilgili Miles&Smiles üyelik numarasına yükleneceği belirtildi.