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Market çalışanından müşterilere konser jesti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hayatı etkilemeye devam ediyor.

16.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:10
Market çalışanından müşterilere konser jesti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hayatı etkilemeye devam ediyor. İngiltere 'de Louise Crawford (29) adlı market çalışanı, süpermarket önünde alışveriş kuyruğu bekleyenlere konser verdi. Koronavirüs salgını sebebiyle saatlerce kuyrukta bekleyen kişilere moral olması için şarkı söyleyen Crawford'un görüntüleri sosyal medyada binlerce kez izlendi.

Louise Crawford'un küçük konseriyle moral bulan halk, şarkıya eşlik etmeyi de ihmal etmedi. Crawford konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Meslektaşlarımın önünde biraz gergindim, ama ilk şarkıdan sonra dinleyenlerden çok olumlu tepki aldım. İnanılmaz bir duyguydu? diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İngiltere, Dünya
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