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Market çalışma saatleri - Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bim, Şok, A101, Carrefour, Migros gibi marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı. Gıda Perakendecileri Derneği'nin aldığı karara göre marketler artık iki saat daha az çalışacak. Market kapanış saatı kaç? Marketler kaçta açılıyor? Bim, Şok, A101, Carrefour, Migros çalışma saatleri kaç? İşte ayrıntılar...

27.03.2020 11:09 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:09
Market çalışma saatleri - Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Marketlerin çalışma saatleri değiştirildi. Koronavirüs nedeniyle 09.00 - 21.00 saatleri arasında çalışma kararı alınan marketlerin, mesai saatleri azaltıldı. Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaçın yaptığı açıklamalra göre dezenfekte işlemlerinin doğru şekilde yerine getirilmesi ve çalışanların sağlığı açısından market çalışma saatleri 2 saat azaltıldı. Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ OLDU?

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, alınan tavsiye kararı neticesinde daha önce 09.00 - 21.00 olan market çalışma saatlerinin haftanın yedi günü geçerli olmak üzere 10:00 - 20:00 şeklinde düzenlendiğini açıkladı. Son kararla birlikte BİM, A101 , Migros, Carrefour ve Şok marketleri bundan sonra 2 saat daha az çalışacak. Karar 26 Mart Perşembe gününden itibaren işleme konuldu.

Aralarında Bim, A101, Şok, Migros gibi market zincirlerinin de er aldığı firmaların koronavirüs salgını nedeniyle çalışma saatleri İçişleri Bakanlığı tarafından değiştirilmiş, 09.00 - 21.00 olarak belirlemişti. Alınan son karar ile çalışma süresi 2 saat daha azltıldı. Bun göre Gıda Perakendeciler Derneği'ndne yapılan açıklamada:

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, "Aldığımız tavsiye kararı, üyemiz marketlerin 26 Mart Perşembe gününden itibaren çalışma saatlerini haftanın yedi günü 10:00 açılış ve 20:00 kapanış olarak düzenlemeleri yönündedir. Çalışanlarımızın işe geliş gidiş koşullarını, mağaza içinde oluşacak yoğunlukları, ürün tedarik süreçlerimizi ve market içi sağlıklı hizmet için genel hijyen çalışmalarını dikkate alarak bu kararı verdik. Müşterilerimizin acil ihtiyaçları haricinde evden çıkmamaya özen göstereceklerine ve alışverişleri için bu saatlere dikkat edeceklerine inanıyoruz" dedi.

MARKETLERİN ÖNCEKİ ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM

Açılış saati : 09.00

Kapanış saati : 21.00

ŞOK

Açılış saati : 09.00

Kapanış saati : 21.00

A101

Açılış saati : 09.00

Kapanış saati : 21.00

CARREFOURSA

Açılış saati : 09.00 (AVM'de 10.00)

Kapanış saati : 22.00

MİGROS

Açılış saati : 09.00

Kapanış saati : 22.00

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Etiketler: MİGROS TİC. A.Ş., a101, Gündem, Ekonomi, Güncel

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