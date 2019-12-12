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Market çıkışı aniden yola fırlayan çocuğa araba çarptı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, marketten çıktıktan sonra aniden yola fırlayan Ayşenur A. (Anlazuk) (5), hafif ticari aracın çarpmasıyla yerde kaldı.

12.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:36Market çıkışı aniden yola fırlayan çocuğa araba çarptı

'in ilçesinde, marketten çıktıktan sonra aniden yola fırlayan Ayşenur A. (Anlazuk) (5), hafif ticari aracın çarpmasıyla yerde kaldı. Ayşenur A.'nın yara almadan kurtulduğu kaza, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, geçen salı günü 17.30 sıralarında Refik Şevket İnce Mahallesi'nde bulunan bir sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Ayşenur A., abisiyle birlikte marketten alışveriş yaptıktan sonra aniden yola fırladı. O sırada yoldan geçen hafif ticari araç, Ayşenur A.'ya yandan çarptı. Şans eseri kazadan yara almadan kurtulan Ayşenur A., abisine sarılarak yolun karşısına geçti. Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Abi-kardeşin, marketten çıktıktan sonra bir şeylerle uğraştığı, bir anda yola fırlayan Ayşenur A.'ya hafif ticari aracın çarpması saniye saniye görüntülendi.



Bayraklı, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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