30.06.2019 14:23
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Market deposu alev alev yandı

Market deposu alev alev yandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir marketler zincirine ait depoda yangın çıktı.

Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde bir marketler zincirine ait depoda yangın çıktı.

Yangın, öğle saatlerinde Gebze Balçık Mahallesi Pelitli Caddesi üzerindeki depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir marketler zincirine ait depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodaki reklam bölümünde çıkan yangın ofis malzemelerinin tutuşması sonucu bir anda büyüdü. Deponun alev alev yandığını gören çalışanlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Depoda büyük hasara neden olan yangın hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Kocaeli , Gebze , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:11 Kilis'te trafik kazası: 3 yaralı
16:06 Yangına uykuda yakalandılar
16:03 Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü
16:01 Trafoda akıma kapılan kuşlar tarlanın yanmasına sebep oldu
16:00 Evlerden 100 bin TL'lik vurgun yapan hırsızlar kamerada
15:59 İspanya orman yangınlarıyla mücadele ediyor
15:58 Kayıp öğretmenin köpeği sahilde sahibini bekliyor