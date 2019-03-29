Market fareleri güvenlik kamerasında

Kaynak: İHA

Market fareleri güvenlik kamerasında3 ayda 6 iş yerini soydularBURSA - Bursa'da 3 ay içerisinde 6 iş yerini soyan 3 hırsız, 50 güvenlik kamerasına yakalandı. Zanlılardan 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bursa'da 3 ayda 6 farklı iş yerine girerek hırsızlık yapan 3 kişi, 50 farklı güvenlik kamerasına yakalandı. Şahısların yakalanması için güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin S.C. ve E.A. olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıstan 2'si tutuklanırken, kadın şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.