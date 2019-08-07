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Market fareleri yakalandı

Market fareleri yakalandı Biri oyaladı, diğeri soyduYALOVA - Yalova'da bir alışveriş marketler zincirine giren hırsızlar yakalandı.

07.08.2019 18:54
Market fareleri yakalandı
Market fareleri yakalandı
Biri oyaladı, diğeri soydu
YALOVA - Yalova'da bir alışveriş marketler zincirine giren hırsızlar yakalandı.
Yalova'da bir alışveriş marketler zincirinin mağazasının soyulması üzerine harekete geçen Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, mağazanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Buradan şahısların eşkalini belirleyen ekipler, kısa sürede zanlılara ulaştı. Mağazaya giren K.Y.(47)'nin kurbanlık alacağını söyleyerek mağaza yetkililerini oyaladığı, diğer şüpheli A.Ç.(38)'nin de çaldığı malları diğer kapıdan dışarıya çıkardığı öğrenildi. Şahıslar Yalova Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü, Yalova, Yerel

Kaynak: İHA

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