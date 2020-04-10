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Market, pazar ve mezbahaneler tek tek denetlendi

Türkiye genelinde alınan Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar'da market, pazar ve mezbahaneler de denetimler artırıldı.

10.04.2020 12:33 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:33
Market, pazar ve mezbahaneler tek tek denetlendi
Türkiye genelinde alınan Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar'da market, pazar ve mezbahaneler de denetimler artırıldı.

Ülke genelinde alınan korona virüs tedbirleri kapsamında eş zamanlı olarak Afyonkarahisar kent merkezi ve ilçelerde görevli, kontrol görevlileri tarafından market, pazar ve mezbahanelere yönelik resmi kontroller yapıldı.

Korona virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla tedbirleri arttıran gıda denetim ekipleri İl Müdürü İbrahim Acar'ın koordinasyonunda vatandaşın güvenli gıdaya erişimi için gıda işletmelerine bu çerçevede sık sık denetimler gerçekleştirirken bir yandan da çalışanları hijyen tedbirleri konusunda bilgilendirerek alınacak önlemler konusunda eğitimler veriyor.

Pazaryeri denetimlerinde halk sağlığının korunması açısından, açık gıda, sebze ve meyve satılan tezgahlar kontrol edilerek tezgahlar arasında güvenli mesafe oluşturulması, maske ve eldiven kullanılması ve kurallara uyulması konusunda ikazlarda bulunuldu. Ayrıca alışveriş yapan vatandaşlar korona virüs ile ilgili bilgilendirilirken, tezgahlarda satılan ürünlere dokunulmaması konusunda uyarıldı.

Mezbahanelerde yapılan denetimlerde kontrol görevlileri tarafından hijyen durumları, çalışanların kıyafetlerinin uygunluğu, sosyal mesafe, maske ve eldiven kullanımı, kullanılan bıçak, masat gibi malzemelerin temizliği, etlerin saklama koşulları hassasiyetle kontrol edilerek gerekli uyarılarda bulunuldu. Bu kapsamda kesimden sofraya kadar her safhada denetimler gerçekleştirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Afyon, Güncel
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