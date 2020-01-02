Market poşetleri yeni yılda 30 kuruşa satılacak

Geçen yılın başından beri parayla satılan marketlerdeki plastik alışveriş poşetine yüzde 22.58 oranında zam geldi. 25 kuruşluk poşetler 1 Ocak 2020 itibariyle artık 30 kuruşa satılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle 2872 sayılı Çevre Kanununun ek-1 sayılı listesinde yer alan ve çevreyi kirleten atıklar için tahsil edilen geri kazanım katılım payı tutarlarına yeniden değerleme oranı kadar, yani yüzde 22.58 oranında zam yapıldı.

FİYATI 30 KURUŞ OLDU

Küsuratlar yasa gereği atıldığı için 30,6 kuruşluk fiyat 30 kuruş olarak uygulanacak. Ek-1 sayılı listede plastik poşetlerin yanı sıra motorlu araç lastikleri, aküler, piller, madeni ve bitkisel yağlar, elektrikli ve elektronik eşyalar, ilaç ve içeceklerin konulduğu plastik, cam, kağıt ve ahşap ambalajlar yer alıyor.

Bu listede yer alan atıklardan sadece poşetler için tüketicilerden katkı payı alınıyor. Diğer ürünlerin katkı payı ise şirketlerden tahsil ediliyor. Yönetmeliğin 15'inci maddesiyle 1 Ocak 2020'den itibaren uygulanmaya başlanan zamla 25 kuruşa satılan poşetler 30 kuruşa yükseldi.

18 KURUŞ ÇEVRE BAKANLIĞI'NA

Diğer atıklara yapılan zammın ise şirketler tarafından bu ürünlerin satış fiyatlarına yansıtılacağı, halkın dolaylı yoldan zamdan etkileneceği belirtildi. Vatandaşın her bir poşete ödediği 30 kuruşun 18 kuruşu Çevre Bakanlığı'na, 12 kuruşu ise marketlere ve Hazine'ye gidecek.