Market rafları boş kalmayacak

Su ve sabun olmayan durumlarda dezenfektan etkisi olan kolonya ve el temizleme jelleri ile hijyen sağlanabileceğine dikkat çekiliyor. Evlerimiz ve toplu yaşam alanlarının temizliğinde ise en etkili çözüm olarak çamaşır suyu öne çıkıyor. PLAT Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer Özer, bir açıklama yaparak gıda, kişisel hijyen ve temizlik ürünlerine talebin artışa geçtiğini ancak panik yapacak bir durum olmadığını belirtti. Özer, üretimin kesintisiz devam ettiğine ve herkesin ihtiyacı kadar ürün almasının önemine dikkat çekti.

Market raflarında gıdadan kişisel bakım ve temizlik ürünlerine kadar pek çok ürün kategorisinde özel markalı (Private Label) üretim yapan şirketlerin üye olduğu PLAT Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği, yaptığı açıklamada ürün tedarikinde bir sorun yaşanmadığını ve stokların yeterli olduğunu söyledi. Market raflarını boş bırakmamak için firmaların kesintisiz üretime devam ettiklerinin altı çizilen açıklamada panik yapacak bir durum olmadığı belirtilerek tüketicilerden ihtiyaçları kadar ürün satın almaları istendi.

PLAT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer Özer, "Un, makarna, bakliyat gibi gıda ürünlerinin yanı sıra sabun, kolonya, el temizleme jelleri, çamaşır suyu gibi hijyen sağlayan temizlik ürünlerine olan talep çok arttı. Koronavirüs riskine karşı önlem olarak bu temizlik ürünlerine normalin 10 katı talebin geldiği olağanüstü günler yaşıyoruz. Artan talep karşısında firmalarımız market raflarını boş bırakmamak için kesintisiz üretime devam ediyor. Panik yapacak bir durum olmadığının altını çizmek istiyor ve halkımızdan bu süreçte ihtiyaçları kadar ürün satın almalarını istiyoruz." dedi.

Özer, "Uzmanların da tavsiye ettiği gibi koronavirüse karşı ellerimizin temizliğine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Elleri su ve sabunla sık sık yıkayalım. Dışarıdaysak, su ve sabunla ellerimizi yıkama imkanımız yoksa kolonya ve antibakteriyel el temizleme jellerini tercih etmeliyiz. El temizleme jelleri sıvı sabunun jelleştirilmiş halidir ve jel etkisini carbopol adlı kimyasal sağlar. Etil alkol ve carbopol ithal ürünler. Şu an herkesin talep ettiği bu hammaddelere ulaşmak güçleşti ancak kısa süre içerisinde rayına oturacağını düşünüyoruz. Devletimiz, el temizleme jeli, kolonya gibi ürünlerin içerisinde bulunan ve dezenfektan etkiyi sağlayan etil alkolün ithalatında yaşanan sıkıntıyı çözmeye çalışıyor ve sorunun kısa sürede çözülmesini umut ediyoruz. Bazı ürünlerin ihracatına gelen kısıtlamalar ve alınan diğer tedbirler sayesinde yurtiçinde stok problemi yaşanmadan sürecin atlatılacağını öngörüyoruz. Kolonya ve el temizleme jeli gibi talebin çok arttığı çamaşırı suyunda ise hammadde konusunda ithalata bağımlılığımız olmadığı için kapasite ve tedarik konusunda herhangi bir sorun yaşanmıyor, üretim aralıksız sürüyor. Dolayısıyla öncelikle sakin olalım ve ihtiyacımız kadar ürün alalım. Ürünlerin devamı geliyor" şeklinde konuştu.

Market çalışanları ve bu süreçte üretimlerini kesintisiz sürdürmek için gece gündüz demeden çalışan firmaların çalışanlarını da alkışlamak gerektiğini belirten PLAT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer Özer, açıklamalarına şu sözler ile son verdi: "Sağlık çalışanlarımız yaşadığımız bu zor günlerde canla başla görev yapıyor. Hepsine teşekkürlerimizi sunuyor, alkışlıyor ve yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Sağlık çalışanlarımız gibi bu süreçte fedakarca görev yapan market çalışanları ile halkımızın ihtiyaç duyduğu ürünleri üretmek için gece gündüz mesai yapan firmalarımızı ve çalışanlarını da alkışlamak gerektiğini düşünüyorum. Koronavirüs ile savaşta birlikte mücadele ederek başarılı olacağız."

Kaynak: Bültenler