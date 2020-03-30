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Market sahibinden örnek uygulama

- Market sahibinden örnek uygulama İhtiyacı olanların için market önüne koyduğu dolabın içersinde bulunan gıda maddelerini ücretsiz alıyor Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir marketçi, örnek bir davranış sergileyerek korona virüs nedeniyle işten çıkarılan ve mağduriyet yaşayan vatandaşlar...

30.03.2020 18:02 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:04
- Market sahibinden örnek uygulama
İhtiyacı olanların için market önüne koyduğu dolabın içersinde bulunan gıda maddelerini ücretsiz alıyor
KARABÜK - Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde bir marketçi, örnek bir davranış sergileyerek korona virüs nedeniyle işten çıkarılan ve mağduriyet yaşayan vatandaşlar için ücretsiz gıda veriyor.
Safranbolu'da faaliyet sürdüren market sahibi Ersin Köseoğlu, marketin önüne yerleştirdiği ve üzerine 'İhtiyacı olan alabilir" yazdığı dolaba, ekmek, yağ, şeker, tuz ve makarna gibi gıda maddeleri ücretsiz verdiği bir örnek bir uygulama başlattı. Mahalle halkının da destek verdiği uygulamada, ihtiyacı olanlar marketin önündeki dolaptan ücretsiz alıyor.
Market sahibi Ersan Köseoğlu,
Bu zor günlerde ihtiyacı olanların yararlanabilmesi için böyle bir uygulama yaptık. Mahallemizden destek aldık. Özellikle işten çıkarılan, maaş alamayanlar için yaptık. Gelenlerden çekingenlik yapanlar oluyor. Konuşarak, dertleşerek bunu aşıp ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İlla dolapla sınırlı değil, marketten de destek oluyoruz. Mahalle halkıda destek oluyor. Onlarda erzak alıp dolaba koyuyor" dedi.
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Market sahibinden örnek uygulama

Kaynak: İHA

Etiketler: Safranbolu, Karabük, Genel

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Market sahibinden örnek uygulama
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