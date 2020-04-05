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Market sahibinin hırsızları tekme tokat döverek dışarı attığı anlar kamerada

Beyoğlu'nda bir markete giren 2 kişi aldıkları ürünleri üzerlerindeki kıyafetin altına saklayarak çalmak istedi.

05.04.2020 16:03 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:06
Market sahibinin hırsızları tekme tokat döverek dışarı attığı anlar kamerada
Beyoğlu 'nda bir markete giren 2 kişi aldıkları ürünleri üzerlerindeki kıyafetin altına saklayarak çalmak istedi. Durumu fark eden market sahibi hırsızlık şüphelilerini tekme tokat döverek dışarı attı. Tüm yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Beyoğlu'nda geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete giren 2 kişi önce alışveriş yapıyormuş gibi markette reyonları gezmeye başladı. Ardından şahıslardan biri kasanın bulunduğu kısıma gelerek market sahibinin görüş açısını kısıtlamaya çalıştı. Bu sırada diğer şahıs da içecek reyonundan 2 şişe içecek aldı. Şahıs içecekleri üzerindeki kıyafetin altına saklayarak çalmaya çalıştı. Durumu fark eden market sahibi 2 hırsızlık şüphelisini tekme tokat döverek dışarı attı. Tüm yaşananlar markette bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Beyoğlu, 3. Sayfa
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