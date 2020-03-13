Market sırasında koronavirüs önlemi
Market önünde bekleyen insanlar Sırada birbirlerinden uzak duran insanlardan detaylar Alışveriş yapan insanlardan detaylar MİLANO - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden İtalya'nın Milano kentinde halk, marketlerden temel ihtiyaçlarını karşılıyor.
13.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:47
Market önünde bekleyen insanlar Sırada birbirlerinden uzak duran insanlardan detaylarAlışveriş yapan insanlardan detaylar MİLANO - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden İtalya 'nın Milano kentinde halk, marketlerden temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Market sırasına giren Milanoluların birbirlerinden uzak durması dikkat çekiyor.
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Kaynak: AA
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