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Market sırasında koronavirüs önlemi

Market önünde bekleyen insanlar Sırada birbirlerinden uzak duran insanlardan detaylar Alışveriş yapan insanlardan detaylar MİLANO - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden İtalya'nın Milano kentinde halk, marketlerden temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

13.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:47
Market önünde bekleyen insanlar
Sırada birbirlerinden uzak duran insanlardan detaylar
Alışveriş yapan insanlardan detaylar
MİLANO - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden İtalya 'nın Milano kentinde halk, marketlerden temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Market sırasına giren Milanoluların birbirlerinden uzak durması dikkat çekiyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Market sırasında koronavirüs önlemi

Kaynak: AA

Etiketler : Milano, İtalya, Güncel

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