Market soyan nişanlı çift yakalandı

KONYA'da, elinde tüfekle markete girip, kasadaki 1555 lirayı alarak, kaçan Ali Osman Doğar (20) ve kendisine gözcülük eden nişanlısı Didem T. (18) polis operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Ali Osman Doğar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Didem T. de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, çarşamba günü saat 20.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Ulubatlıhasan Mahallesi Poligon Sokak'taki markette meydana geldi. Yüzünün bir kısmını boyunlukla kapatan kişi, elinde tüfekle markete girdi ardından da namluyu kadın kasiyere doğrultup, paraları vermesini istedi. Kasiyer Meryem Koçak da korkarak, kasadaki 1555 lirayı soyguncuya verdi. Başka para olup, olmadığını soran soyguncu, olmadığını anlayınca kasiyerden kasanın yanındaki poşetleri isteyip, hızla uzaklaştı.