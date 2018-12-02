Market Soygunu

Antalya
'da başında motor kaskı bulunan bir kişi, girdiği marketin kasasındaki parayı alarak kaçtı.
Edinilen bilgiye göre, Kepez
ilçesi Yeniemek Mahallesinde markette gasp olduğu ihbarını alan polis ekipleri çalışma başlattı.
Olay yerine giden ekipler, kasiyer kadının ifadesine başvurarak, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Kasiyer, başında motor kaskı, elinde bıçak bulunan bir kişinin kendisini tehdit ederek kasadaki 3 bin lirayı alıp yaya olarak kaçtığını söyledi.
Güvenlik kamerası kayıtlarında da başında motor kaskı bulunan bir kişinin kasaya geldiği görülüyor.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Polis,Antalya
02 Aralık 2018 Pazar 23:49