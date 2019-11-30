Haberler » Güncel » Market soygunu şüphelisi 3 gün sonra bir beldede yakalandı - Haber

Market soygunu şüphelisi 3 gün sonra bir beldede yakalandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir zincir markete ait şubede silahlı soygun yapan şüpheli, 3 gün sonra merkeze bağlı Kepez beldesinde yakalandı.

30.11.2019 12:09 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:10
'nin ilçesinde bir zincir markete ait şubede silahlı soygun yapan şüpheli, 3 gün sonra merkeze bağlı beldesinde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip teknik takip çalışması başlattı.
Marketten silahlı soygun yapan A.A. (23), Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesinde saklandığı evde yakalandı.
Gözaltına alınan A.A, daha sonra emniyete götürüldü.
Olay
Biga'nın İstiklal Mahallesi'nde bir markete gelen A.A. (23), kasiyeri tabancayla tehdit ederek kasadan bir miktar parayı almış, daha sonra olay yerinden uzaklaşmıştı.
Market soygunu şüphelisi 3 gün sonra bir beldede yakalandı

Çanakkale, Kepez, Biga, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
12:42 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 89'uncu gününde
12:42 Balıkesir'de kaçak akaryakıt operasyonu
12:40 Mesut Urgancılar: "Beşiktaş'ın 143 davası bulunuyor"
12:39 Sakarya'da kereste deposunda çıkan yangın hasara neden oldu
12:37 Varda Sky Team takımından mini roket gösterisi
12:35 Gönül Yazar, 32 yaş küçük sevgilisinden psikolojik şiddet gördüğünü itiraf etti
12:09 AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı dernekte görüntülendi
12:07 Faizleri 4 ayda 1000 puan düşüren Merkez Bankası, bir indirim sinyali daha verdi
11:40 Sabiha Gökçen'de "dur" ihtarına uymayan sürücü ortalığı birbirine kattı
11:07 Kamuda aktif görevde olan bin 387 ByLock kullanıcısı tespit edildi
11:02 Cenaze törenine giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
11:02 Emniyet güçlerinin ikna çalışmaları sonuç verdi: 2 terörist teslim oldu
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
10:07 Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı
14:41 Murat Karayılan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya alçak talimat: Siyasilere suikast yapın
30.11.2019 12:44:12