Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Market ve tatlıcıya ramazan denetimi

Market ve tatlıcıya ramazan denetimiİZMİR'de bir marketler zinciri şubesi ile bir tatlıcı dükkanında İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetim yapıldı.

27.04.2020 14:00 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:08
Market ve tatlıcıya ramazan denetimi
İZMİR'de bir marketler zinciri şubesi ile bir tatlıcı dükkanında İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetim yapıldı. Ambalajlı gıdaların son tüketim tarihine ve personellerin koronavirüs salgını tedbirlerine uyup uyulmadığının kontrol edildiği denetimlerde, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, "Yıllardır ramazan ayı içerisinde vatandaşlarımızın sıkça tükettikleri ürünlere yönelik bir denetim gerçekleştiriyoruz. Ancak bu yıl Kovid-19'dan dolayı denetimlerimize daha çok dikkat ediyoruz" dedi.
İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen ve denetim görevlileri, İzmir'de bir marketteki ambalajlı ve açıkta satılan gıdaların denetimini yaptı. Ekmek, şarküteri gibi reyonları dikkatle gezen Özen ve görevliler, ramazan ayı dolayısıyla satışa sunulan ramazan kolileri içerisindeki ambalajlı gıdaları da kontrol etti. Market sonrası bir tatlıcı dükkanına giden Özen ve denetim görevlileri, tezgahta duran paketli tatlıların son tüketim tarihine bakarak, personellerin maske eldiven gibi tedbirlere uyup uyulmadığının kontrolünü yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla, Türkiye'de 4 farklı ilde denetimin yapıldığını söyleyen Özen, her yıl ramazan ayında titizlikle denetimlerine devam ettiklerini ancak bu yıl koronavirüs dolayısıyla daha çok dikkat ettiğini dile getirip, "Aslında yıllardır ramazan ayı içerisinde vatandaşlarımızın sıkça tükettikleri ürünlere yönelik bir denetim gerçekleştiriyoruz. Bu sene ayrı bir dönem yaşıyoruz. Çalışan arkadaşlarımız gerekli tedbirleri alıyorlar mı diye bir denetim gerçekleştiriyoruz. Amacımız; İzmir'de yaşayan 4 milyon 500 vatandaşımızın tamamını güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşması."
'VATANDAŞIN BİZE YARDIMCI OLMASI GEREKİYOR'
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetimlerin çok sıkı bir şekilde sürdüğünü, çeşitli eğitimlerin verildiğini ifade eden Özen, yaşanılan süreçte vatandaşların da yardımcı olması gerektiğini söyledi. Özen, "Kurallara uyarak yaşamamız gerektiğini anlamamız gerekiyor. Biz el ele verirsek bu süreci atlatabiliriz, denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz, eğitimlerimizi veriyoruz. Vatandaşlarımızın da bize yardımcı olması gerekiyor" dedi. Özen, ocak ayından buyana toplam 24 bin denetim gerçekleştirdiklerine dikkati çekti. Market ve tatlıcıya ramazan denetimi

Kaynak: DHA

Etiketler: İzmir, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal’ın eşine ’Aptallar topluluğu’ deyip engelledi Haberler
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Hindistan’da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı’nın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu’na soruşturma başlattı Haberler
Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı'nın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu'na soruşturma başlattı
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı Haberler
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Haberler
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim Haberler
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim
Haberler››Güncel››Market ve tatlıcıya ramazan denetimi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:58: Hindistan Başbakanı Modi'ye göre, sokağa çıkma yasağı "binlerce hayat" kurtardı - Haber 15:56: Konya'daki STK'lerden Ali Erbaş'a destek açıklaması Açıklaması - Haber 15:56: İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi'nden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek - Haber 15:56: Şanlıurfa'da traktör ile pulluk arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti - Haber 15:56: Yozgat'ta mikoriza mantarı deneme ekimleri yapıldı - Haber 15:01: Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi video konferansla toplandı: 1-2-3 Mayıs için sokağa çıkma yasağı masada - Haber 14:11: Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti - Haber 11:40: Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı - Haberler 08:43: Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu - Ekonomi