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Markete giden dede ile toruna otomobil çarptı

AVCILAR'da markete gitmek üzere evden ayrılan dede ile torununa otomobil çarptı.

02.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:54Markete giden dede ile toruna otomobil çarptı

AVCILAR'da markete gitmek üzere evden ayrılan dede ile torununa otomobil çarptı. Yaralanan dede ile torunu, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'ndeki Caddesi'nin başında bulunan döner kavşakta meydana geldi. 34 CBZ 746 plakalı otomobilin sürücüsü, önüne çıkan dede ile 3 yaşlarındaki torununa çarptı. Dede ile torun çarpmanın etkisi ile yere düştü. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazanın meydana gelmesi üzerine sevk edilen 112 ekibi, yaralı dede ile torununu hastaneye kaldırdı. Sevk edilen trafik ekibi araç sürücüsünü alkol testinden geçirdikten sonra araç çekici ile kaldırıldı. Sürücü ifadesine başvurulmak üzere Polis Merkezi'ne götürülürken, soruşturmaya başladı.



Cihangir Mahallesi, Kirazlı, Güncel

Kaynak: DHA

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