MARKETE GİDEN DEDE İLE TORUNA OTOMOBİL ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA

AVCILAR'da markete gitmek üzere evden ayrılan dede ile torununa otomobil çarptı. Yaralanan dede ile torunu, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'ndeki Kirazlı Caddesi'nin başında bulunan döner kavşakta meydana geldi. 34 CBZ 746 plakalı otomobilin sürücüsü, önüne çıkan dede ile 3 yaşlarındaki torununa çarptı. Dede ile torun çarpmanın etkisi ile yere düştü. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazanın meydana gelmesi üzerine sevk edilen 112 ekibi, yaralı dede ile torununu hastaneye kaldırdı. Sevk edilen trafik ekibi araç sürücüsünü alkol testinden geçirdikten sonra araç çekici ile kaldırıldı. Sürücü ifadesine başvurulmak üzere Polis Merkezi'ne götürülürken, soruşturmaya başladı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı güvenlik kamerasında

-Kazadan sonra gelen polis ve trafik ekibi

-Kazaya neden olan sürücü alkol testinden geçirilirken

-Araçta bulunanlar beklerken

-Araç, çekici ile götürülürken