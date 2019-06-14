14.06.2019 23:04
Haberler»Güncel » Haber

Markete giren otomobilin altında kalan kadın çalışan öldü

Markete giren otomobilin altında kalan kadın çalışan öldü

BURSA'nın Mudanya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil markete girdi.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil markete girdi. Olayda, aracın altında kalan market çalışanı Güler Gamze Bozkırlı (44) yaşamını yitirdi.
Olay, dün Mudanya ilçesi Tepedevrent mevkii Göynüklü Mahallesi yolu üzerindeki markette meydana geldi. Marketin önündeki otoparkta bulunan 16 MEC 56 plakalı otomobiline binen kimliği öğrenilemeyen kadın sürücü, iddiaya göre, aracın kontrolünü yitirdi. Otomobil market camına çarparak içeri girdi. Reyonda çalışan Güler Gamze Bozkırlı, aracın altında kaldı. İş arkadaşları ve çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılan ağır yaralı Bakırlı, gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk annesi Bakırlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


- Bursa
Kaynak: DHA
Bursa, Mudanya, Güncel

Son Dakika Haberleri
23:35 (Geniş Haber) Pendik'te yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bina tahliye edildi
23:35 Nursel Ergin, Rıdvan Dilmen anısıyla programa damga vurdu!
23:35 Trump, İran'ın tanker saldırısı açıklamalarını reddetti
23:34 (Geniş Haber) PENDİK'TE YIKILMA TEHLİKESİ GEÇİREN 5 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ
23:34 Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü
23:33 Trump'a göre tanker saldırılarından İran sorumlu
23:32 Trump, İran'ın tanker saldırısı açıklamalarını reddetti