Markete müşteri kılığında gelen telefon hırsızı kamerada

Markete müşteri kılığında gelen telefon hırsızı kameradaMarket çalışanlarından Tugay Baygut: "Ağabeyim sigarayı vermek için arkasına döndüğünde, kasanın üzerindeki telefonu bir saniye içinde cebine atıyor"İZMİR - İzmir'de bir markete müşteri kılığında gelen hırsız, işyeri sahibinin arkasına dönmesinden faydalanarak saniyeler içinde telefonunu çaldı. Yaşanan anlar an be an güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, geçtiğimiz gün Karşıyaka Mavişehir'de bulunan bir markette yaşandı. Akşam saatlerinde markete gelen hırsız, açık büfe şeklindeki kasaya yöneldi.Market sahibinden bir adet sigara isteyen şüpheli, işyeri sahibinin sigara almak için arkasına dönüp rafa uzanmasından faydalanarak, kasanın üzerinde duran telefonu saniyeler içinde çaldı. Etrafında bulunan insanlara da aldırış etmeyen hırsız, piyasa değeri yaklaşık 2 bin lira olan telefonu cebine atarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan anları geç fark eden market sahibi olayı polise bildirirken, ekipler şüpheliyi arama çalışması başlattı."Bir saniye cebine atıyor"Market çalışanlarından işyeri sahibinin kardeşi Tugay Baygut, abisinin telefonunun saniyeler içinde çalındığını ifade ederek, yaşanan anları şöyle anlattı: "Müşteri buraya geldi ve sigara istedi. Ağabeyim de sigarayı vermek için arkasına döndüğünde, kasanın üzerindeki telefonu direk hızlı bir şekilde cebine atıyor.Bu durumu ağabeyim biraz geç fark ediyor. Sonradan kameradan buluyor. Hırsızlık yapan kişinin simasını tanıyoruz ama kim olduğuna dair bir fikrimiz yok. Çok hızlı oluyor olay, ağabeyim sigaraya dönüyor ve önündeki telefonu direk cebine arıyor. Bir saniye içinde hemen sanki önceden planlanmış gibi olay gerçekleşiyor. 2 bin TL civarında telefon ama maddiyat önemli değil, sonuçta burada bir hizmet veriyoruz bunun karşılığı bu olmamalı."