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Marketi dağıtan müşteri, çalışana nohut fırlattı...Avcılar'da markette maske kavgası kamerada

Marketi dağıtan müşteri, çalışana nohut fırlattı.

08.04.2020 19:50 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:51
Marketi dağıtan müşteri, çalışana nohut fırlattı... Avcılar 'da markette maske kavgası kamerada
Maskesiz markete giren müşteri, personel tarafından uyarılınca ortalığı birbirine kattı
İSTANBUL - Avcılar'da markete maskesiz giren bir şahıs, çalışanlar tarafından uyarılınca çılgına döndü. Marketi dağıtan şahıs, görme engeli bulunan çalışana nohut fırlattı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Merkez Mahallesi'nde bulunan bir marketin içerisinde yaşandı. İddiaya göre bir kişi maskesiz şekilde markete girdi. Kadın çalışan tarafından korona virüs tedbirleri hatırlatılan kişi, uyarıları dikkate almadı. Yaşanan tartışmaya markette çalışan yüzde 10 görme engelli Osman Yılmaz da katıldı. Kendisine maske verilmesini isteyen kişi maske olmadığı yanıtını duyunca sinirlendi. Tartışma kavga dönüştü. Çıkan kavgada çalışan ve maskesiz müşteri birbirlerine nohut paketleri ve diğer malzemeleri fırlattı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken şüpheli ise marketten ayrıldı.
Yaşananları anlatan market çalışan Osman Yılmaz, "Maskesiz bir beyefendi içeri girdi. Bayan arkadaşımız uyardı 'maskesiz içeri alamıyoruz' diye. Adam 'O zaman maske ver' diye ısrar etti. Elimizde maske olmadığını söyledik. Adam el kol hareketi yapmaya başladı. Ben de 'bir bayanla nasıl konuşuyorsunuz' dedim. Eline nohut aldı onu atmaya çalıştı. Arbede yaşandı. Polisi çağırdım gidip şikayetçi olacağım" ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili inceleme başlatan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Marketi dağıtan müşteri, çalışana nohut fırlattı...Avcılar’da markette maske kavgası kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: Osman Yılmaz, Avcılar, 3. Sayfa
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