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Marketi gasp edip sevgilisiyle eğlendi

Marketi gasp edip sevgilisiyle eğlendi Hırsızlık anları kamerada Adana'da bir marketten gasp ettiği parayı kız arkadaşıyla eğlencede harcayan şüpheli yakalanıp tutuklandı Adana'da bir marketten gasp ettiği parayı kız arkadaşıyla eğlencede harcayan şüpheli yakalanıp tutuklandı.

20.03.2020 09:59 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:00
Marketi gasp edip sevgilisiyle eğlendi
Hırsızlık anları kamerada
Adana 'da bir marketten gasp ettiği parayı kız arkadaşıyla eğlencede harcayan şüpheli yakalanıp tutuklandı
ADANA - Adana'da bir marketten gasp ettiği parayı kız arkadaşıyla eğlencede harcayan şüpheli yakalanıp tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Abbas U. adlı kişi Ramazan B'nin marketine gelip alışveriş yapıp dışarı çıktı. Bir süre sonra aynı şahıs yüzünü maske ile kapatıp eldiven giyip markete tekrar girerek Ramazan B.'ye bıçak çekerek, "Kasadaki paraları ver yoksa ölürsün" dedi. Market sahibi korkup bin 500 lirayı parayı verdi. Zanlı parayı alıp olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Market sahibi bir süre sonra şoku atlatıp polisi arayarak şikayette bulundu.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmada polis 30 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek zanlının evini tespit etti. Yapılan tespit sonrası eve baskın yapıldı. Baskında zanlının eve gelip kıyafet değiştirip gittiği ve bir otelde kaldığı belirlendi. Polis otele yaptığı baskında zanlıyı sevgilisi Buket E. ile birlikte yakalandı. Emniyete getirilen zanlı ifadesinde suçlamaları kabul etmezken sevgilisi Buket E. gece sevgilisinin kendisini aradığını sorun olduğunu kalacak yer ayarlamasını istediğini belirterek, "Bende otele çağırdım. Bir süre sonra geldi. Bana 'bir şey sorma benim kimseyle sorunum olmaz bir tek polisle sorunum olur' dedi. Daha sonra dışarı çıktık eğlendik tekrar otele döndük ondan sonrada polisler geldi" dedi.
İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Marketi gasp edip sevgilisiyle eğlendi

Kaynak: İHA

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Marketi gasp edip sevgilisiyle eğlendi
Etiketler : Adana, 3. Sayfa

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