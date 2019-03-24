Marketin Asma Tavanı Çöktü

Konya
'da çalıştıkları marketteki çöken asma tavanın altına kalan iki kişiyi, itfaiye ve AFAD
ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu
ilçesi Hocacihan Mahallesi Beyşehir
Caddesi'ndeki Mevlüt Canbaz'a ait marketin asma tavanı, henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü.
Market çalışanları Muhammed Raşit
Canbaz ile Osman Tekeli
, enkaz altında mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri geldi.
9 katlı binanın altında bulunan markete, üst kattaki camı kırarak giren ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışma sonrası Muhammed Raşit Canbaz ve Osman Tekeli'yi kurtardı.
Ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Selçuklu, Konya, AFAD, İtfaiye, Güncel
Kaynak: AA