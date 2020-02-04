Haberler » 3. Sayfa » Marketin kasasından 87 bin lira çalan şahıs tutuklandı - Haberler

Marketin kasasından 87 bin lira çalan şahıs tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde girdiği marketin kasasını spiralle kesip, 87 bin TL çalan şahıs tutuklandı.

04.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:49Marketin kasasından 87 bin lira çalan şahıs tutuklandı
'nin ilçesinde girdiği marketin kasasını spiralle kesip, 87 bin TL çalan şahıs tutuklandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 8 Ocak'ta meydana gelen olayda, bir markete giren K.S. isimli şahıs, içeride bulunan çelik kasayı spiralle keserek içini açtı. Kasada bulunan 87 bin TL parayı alan şahıs kayıplara karıştı. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler tarafından kimliği belirlenen K.S.'nin yakalanması için operasyon düzenlendi. K.S., İstanbul'daki evine düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şahsın 2 farklı suç kaydının olduğu belirlendi. Şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Darıca, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
4.02.2020 18:31:37