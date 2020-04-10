Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Marketler kaçta açılıyor? Koronavirüs nedeniyle Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK açılış kapanış saatleri!

Koronavirüs nedeniyle sosyal hayatın birçok alanında kısıtlamalara gidilerken vatandaşlar marketlerin çalışma saatleri hakkında merak dolu sorular sormaya başladılar? Peki, koronavirüs nedeniyle Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros açılış kapanış saatleri! Marketler kaçta açılıyor?

10.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:16
Marketler kaçta açılıyor? Koronavirüs nedeniyle Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK açılış kapanış saatleri!

Koronavirüs tedbirleri birçok sektörü etkilerken bu konuda en çok etkilenen sektörlerden biri de marketçilik sektörü oldu. Marketlerin açılış kapanış saatleri değişirken, marketlerin çalışa esaslarında birtakım düzenlemelere gidildi. Peki, Marketler kaçta açılıyor? Koronavirüs nedeniyle Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, A101 , ŞOK, Migros açılış kapanış saatleri!

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Tüm yerel marketler 10:00'da açılıp 20:00'de kapanıyor. Bu bilgilere göre BİM marketleri; saat 10:00'da açılıp 20:00'de kapanıyor. A101 marketleri, ŞOK marketleri, tüm Migros marketleri, tüm FİLE marketleri saat 10:00'da açılacak ve 20:00'de kapanacak.

Etiketler: MİGROS TİC. A.Ş., Koronavirüs, a101, Gündem, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali Haberler
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı Haberler
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber’a tepki yağdı Haberler
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Haberler ›› Gündem ››Marketler kaçta açılıyor? Koronavirüs nedeniyle Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK açılış kapanış saatleri! - Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

12:34: Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti - Magazin 11:48: Hıfzıssıhha nedir? Hıfzıssıhha Kanunu nedir? Hıfzıssıhha Kanunu ile nasıl kararlar alınır? - Haberler 11:44: Cuma mesajları 10 Nisan 2020 - Resimli, anlamlı Cuma mesajları, Hadisli, dualı Cuma mesajları - Haberler 11:26: Hasan Kızıl kimdir? Hasan Kızıl nereli, kaç yaşında? - Haberler 11:26: Alef dizisi konusu nedir? Alef dizisi oyuncuları kimler? Alef dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Alef dizisi hakında merak edilen her şey! - Haberler 11:16: Marketler kaçta açılıyor? Koronavirüs nedeniyle Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK açılış kapanış saatleri! - Haberler 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler 00:00: Günlük burç yorumları 10 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) - Haberler