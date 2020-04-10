Marketler kaçta açılıyor? Koronavirüs nedeniyle Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK açılış kapanış saatleri!

Koronavirüs tedbirleri birçok sektörü etkilerken bu konuda en çok etkilenen sektörlerden biri de marketçilik sektörü oldu. Marketlerin açılış kapanış saatleri değişirken, marketlerin çalışa esaslarında birtakım düzenlemelere gidildi. Peki, Marketler kaçta açılıyor? Koronavirüs nedeniyle Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, A101 , ŞOK, Migros açılış kapanış saatleri!

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Tüm yerel marketler 10:00'da açılıp 20:00'de kapanıyor. Bu bilgilere göre BİM marketleri; saat 10:00'da açılıp 20:00'de kapanıyor. A101 marketleri, ŞOK marketleri, tüm Migros marketleri, tüm FİLE marketleri saat 10:00'da açılacak ve 20:00'de kapanacak.