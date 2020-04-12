Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Marketler kapalı olunca benzin istasyonuna akın ettiler

Marketler kapalı olunca benzin istasyonuna akın ettiler Sigara almak için geldikleri benzin istasyonunda sokağa çıkma yasağı nedeniyle ceza yediler Benzin istasyonundaki vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi Beyoğlu'nda sokağa çıkma yasağından dolayı marketlerin kapalı olması...

12.04.2020 18:35 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:41
Marketler kapalı olunca benzin istasyonuna akın ettiler
Sigara almak için geldikleri benzin istasyonunda sokağa çıkma yasağı nedeniyle ceza yediler
Benzin istasyonundaki vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi
İSTANBUL - Beyoğlu'nda sokağa çıkma yasağından dolayı marketlerin kapalı olması nedeniyle, vatandaşlar bir benzin istasyonun marketine akın etti. Polislerin sokağa çıkma yasağını hatırlatması üzerine vatandaşlar, 'Sigara ihtiyacı için geldik' diyerek karşılık verirken, yaklaşık 30 kişiye cezai işlem uygulandı.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta geçerli olacak olan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı nedeniyle kentteki marketler kapanmıştı. Beyoğlu'nda yaşayan vatandaşlar Dolapdere Caddesi üzerinde bulunan benzin istasyonunun market bölümünün açık olduğunu öğrenince, istasyona akın etti. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşlar benzin istasyonunda uzun kuyruklar oluşturdu. Bu durumu gören vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu.
Sigara almak için geldiler ceza yediler
İhbar üzerine benzin istasyonuna gelen polis ekipleri, 'Sokağa çıkma yasağı var, neden çıktınız?' diye sorunca vatandaşlar, 'Sigara ihtiyacı için geldik' diye cevap vererek beklemeye devam etti. Bunun üzerine polis ekipleri benzin istasyonuna gelerek sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaklaşık 30 kişiye bin'er lira cezai işlem uyguladı.
Polis sosyal mesafeye uygun bir şekilde vatandaşları kuyruğa geçirdi
Polis ekipleri vatandaşların virüse karşı korunmaları için sosyal mesafeye uygun bir şekilde benzin istasyonu içinde kuyruğa geçirdi. Virüsün yayılmasının önüne geçmek için vatandaşlara sürekli olarak birbirlerine yaklaşmamaları ve uzak durmaları yönünde uyarılardı bulundu. Vatandaşların benzin istasyonunda oluşturduğu yoğunluk ise drone ile havadan görüntülendi. Marketler kapalı olunca benzin istasyonuna akın ettiler

Kaynak: İHA

Etiketler: Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını, Survivor birleşme partisi ele verdi Haberler
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını, Survivor birleşme partisi ele verdi
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Yoğun bakımdan çıkan Johnson, sağlık çalışanlarına teşekkür etti Haberler
Yoğun bakımdan çıkan Johnson, sağlık çalışanlarına teşekkür etti
Haberler ›› genel ››Marketler kapalı olunca benzin istasyonuna akın ettiler - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

20:28: AK Parti Milletvekili Çelebi: "Ağrı Dağı Türkiye'nin çatısıdır, herkes haddini bilsin" - Haberler 20:25: Tamirhanede içki içen 8 kişiye sosyal mesafe cezası - Haberler 20:24: Sokağa çıkma yasağını deldi, ceza kesilince gazetecilere saldırdı - Haberler 20:19: Korona korkusu ölüm getirdi - Haberler 20:17: Jandarma'dan kıraathaneye baskın: 7 gözaltı - Haberler 19:09: Bodrum'a sessizlik çökünce Gümbet'te ilk kez büyük ak balıkçıl görüldü - Haberler 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu