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Marketler kapılarını saat 09.00'da açmaya başladı

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı, marketlerin çalışma saatleri ve alışveriş yapan müşteri sayısına ilişkin genelge uyarınca marketler, açılış saatlerinde düzenlemeye gitti.

24.03.2020 09:59 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:01
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı, marketlerin çalışma saatleri ve alışveriş yapan müşteri sayısına ilişkin genelge uyarınca marketler, açılış saatlerinde düzenlemeye gitti.
Fatih Mahallesi'ndeki bir market, genelge uyarınca kapılarını saat 09.00'da açtı.
Market görevlisi Kerim Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplum sağlığının korunmasına yönelik alınan kararları desteklediklerini söyledi.
Marketi daha önce, genelgede belirtilen saatlerden daha erken açıp kapattıklarını belirten Korkmaz, "Genelge uyarınca çalışma saatlerimizi düzenledik. Herkes tedbirli olsun, inşallah bugünleri atlatırız. Müşterilerimizi sırayla alıyoruz, hijyen konusunda çok dikkat ediyoruz. Yaşlılarımız için evlerine servis yapıyoruz" dedi.
Genelge ne diyor?
İçişleri Bakanlığı, valiliklere, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında marketlerin çalışma saatlerine, marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısına, şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik ek genelge gönderdi.
Genelgeye göre, il ve ilçelerde tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.
Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek.
İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.
Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilere, aralarında en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak, market girişinde görülecek şekilde, bu hususu belirten afiş asılacak.
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Marketler kapılarını saat 09.00’da açmaya başladı

Kaynak: AA

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Marketler kapılarını saat 09.00'da açmaya başladı
Etiketler : Fatih Mahallesi, Güncel

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