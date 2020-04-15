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Marketler sürekli denetleniyor

Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından korona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili olarak alınan tedbirler kapsamında marketlerde yapılan denetimler sürüyor.

15.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:04
Marketler sürekli denetleniyor
Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından korona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili olarak alınan tedbirler kapsamında marketlerde yapılan denetimler sürüyor.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Menteşe İlçesinde bulunan marketler sıkı denetime alında. İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan denetimlerde başta aynı anda bulunabilecek müşteri sayıları, açılış ve kapanış saatleri olmak üzere belirtilen tedbirlerin alınıp alınmadığı denetlendi. Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz'ın katıldığı market denetimleri hakkında Kaymakam Caner Yıldız'a da bilgi aktarılıyor.

Menteşe İlçesinde bulunan marketlerin korona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili olarak alınan tedbirlere uydukları görülürken, market sahiplerine ve çalışanlarına Kaymakam Yıldız teşekkür etti. Kaymakam Yıldız, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden dışarıya çıkmamalarını, zorunluluk halinde çıktıklarında ise kesinlikle sosyal mesafeye uymalarını istedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Menteşe, Güncel
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