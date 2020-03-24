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Marketler ve toplu taşıma araçlarına Korona düzenlemesi

Eskişehir Valiliği tarafından İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda Korona virüse tedbir amaçlı marketler ve toplu taşıma araçları hakkında alınan kararlar açıklandı.

24.03.2020 10:59 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:59
Marketler ve toplu taşıma araçlarına Korona düzenlemesi
Eskişehir Valiliği tarafından İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda Korona virüse tedbir amaçlı marketler ve toplu taşıma araçları hakkında alınan kararlar açıklandı.

Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey başkanlığında Vilayet Toplantı Salonunda gerçekleştirilen kurulda, Korana virüs konusunda marketler ve toplu taşımayla ilgili kararlar alındı.

Kurulda marketlerle alakalı alınan kararlar şöyle sıralandı;

"Marketler il ve ilçelerimizdeki tüm marketler tarafından 09: 00-21: 00 saatleri arasında hizmet verilmesine, tüm marketlerde hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asılarak ilan edilmesine, market içerisinde belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirlerin marketler tarafından alınmasına, market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmamasına, marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiği konusunda müşterilerin bilgilendirilmesine ve market girişine bu hususu belirten afiş asılmasına karar verilmiştir."

Şehiriçi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları için alınacak tedbirler ise şu şekilde;

"Araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edilmesine, araç içindeki yolcuların oturma şekli mümkün olduğunca yan yana olanlarda bir koltuk boş, arka sıradakiler öndekinin çaprazı ve aynı sırada olanlarda bir koridor, diğeri cam kenarı gibi yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Eskişehir, Güncel

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