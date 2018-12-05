Bilecik
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından ilde bulunan marketlerde gıda denetimi yapıldı.
Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, marketlerde yapılan gıda kontrollerinin devam ettiğini belirtti. Yoldaş, " İlimizde faaliyet gösteren tüm gıda işletmelerinin riske dayalı denetim ve kontrolleri, bakanlık talimatı gereği gerçekleşmekte olup, işletmelerin risk esasına dayalı denetim sıklıklarının belirlenmesi prosedürüne göre planlanmaktadır. Bu kapsamda et ve et ürünleri, süt işleme tesisleri, hazır yemek fabrikaları, yemekhane, lokanta vb. gibi riski yüksek olan işletmelerin kontrolleri daha sık yapılmaktadır. Tüketicilerimizin gıdaları satın alırken etiketsiz, ambalajsız ve açıkta satılan ürün almamaları, son tüketim tarihlerine dikkat etmeleri ve gıdaların tüketim sürecinde ürün etiketinde belirtilen muhafaza koşullarına dikkat etmesi gerekmektedir. İl Müdürlüğü olarak gıda güvenilirliği, toplum sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumaya dönük çalışmalarımız bundan sonra da aynı kararlılık ve ciddiyetle devam edecektir. Gıda Denetim ekiplerimiz 7 gün 24 saat mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaktadırlar. Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuz durumda ALO 174 Gıda Hattına ve il-ilçe müdürlüklerimize her an başvuruda bulunabilirler. Gerekli koşulları oluşturmayan işletmelere yasal yaptırımlar konusunda Bilecik halkının sağlığı için asla taviz verilmeyecektir. Hiç kimsenin insanımızın güvenilir gıda tüketmesini engellemeye ve tehlikeye atmaya hakkı yoktur" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
05 Aralık 2018 Çarşamba 11:45