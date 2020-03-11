Marketlerde stok alışverişleri başladı
Bakan Fahrettin Koca'nın koronavirüs vakası ile ilgili açıklaması sonrası marketlerde hareketlilik arttı.
11.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:32
Bakan Fahrettin Koca'nın koronavirüs vakası ile ilgili açıklaması sonrası marketlerde hareketlilik arttı. Un ve makarna gibi temel besin maddeleri ve kişisel bakım ürünlerinin olduğu raflar kısa sürede boşaldığı gözlendi.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : fahrettin koca, Ekonomi
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