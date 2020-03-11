Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Marketlerde stok alışverişleri başladı - Ekonomi

Marketlerde stok alışverişleri başladı

Bakan Fahrettin Koca'nın koronavirüs vakası ile ilgili açıklaması sonrası marketlerde hareketlilik arttı.

11.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:32
Marketlerde stok alışverişleri başladı
Bakan Fahrettin Koca'nın koronavirüs vakası ile ilgili açıklaması sonrası marketlerde hareketlilik arttı. Un ve makarna gibi temel besin maddeleri ve kişisel bakım ürünlerinin olduğu raflar kısa sürede boşaldığı gözlendi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : fahrettin koca, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir Ekonomi
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Ekonomi
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Ekonomi
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Ekonomi
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Ekonomi
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti Ekonomi
Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti