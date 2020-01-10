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Marketlerde yeni dönem! Bebek bezi, jilet, prezervatif artık alarm takılıp satılacak

Türkiye'deki bazı marketler yeni bir uygulamaya gidiyor. Raflardaki pahalı ve değerli ürünler artık alarm takılıp veya şeffaf bir kutu içerisinde satılacak. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu böyle bir uygulamanın marketlerdeki hırsızlık olaylarını azaltacağını ancak kasada bekleme süresinin artacağını söylüyor.

10.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:06

Uzmanpara'nın haberine göre 'deki bazı marketler artan hırsızlık olaylarına karşı yeni bir uygulamaya gitti. Bundan sonra bazı ürünler ( bezi, jilet, prezervatif, pahalı çikolatalar) artık alarm takılıp satılacak.

Alarm sistemi takılan bebek mamaları

"KUTULAR KASADA SÖKÜLECEK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bazı marketler hırsızlık olaylarına karşı önlem almış durumda. Marketler bu şeffaf kutuları demirbaş olarak kullanacak. Bu uygulamanın marketlere maliyeti yok. Kutuların ebadı küçük ve bu kutular kasada sökülecek" dedi.

VATANDAŞIN RAHATSIZLIĞINA NEDEN OLUR

Bu uygulamanın vatandaşa büyük vakit kaybı yaratacağını belirten Ağaoğlu, "Bu uygulama ile birlikte kasada bekleyen müşterilerin vakit kaybı fazla olacak. Bu da vatandaşın rahatsızlığına neden olur" dedi.

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Marketlerde yeni dönem! Bebek bezi, jilet, prezervatif artık alarm takılıp satılacak

Türkiye, Bebek, Ekonomi, Güncel


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