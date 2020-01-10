Marketlerde yeni dönem! Bebek bezi, jilet, prezervatif artık alarm takılıp satılacak

Uzmanpara'nın haberine göre Türkiye 'deki bazı marketler artan hırsızlık olaylarına karşı yeni bir uygulamaya gitti. Bundan sonra bazı ürünler ( Bebek bezi, jilet, prezervatif, pahalı çikolatalar) artık alarm takılıp satılacak.

Alarm sistemi takılan bebek mamaları

"KUTULAR KASADA SÖKÜLECEK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bazı marketler hırsızlık olaylarına karşı önlem almış durumda. Marketler bu şeffaf kutuları demirbaş olarak kullanacak. Bu uygulamanın marketlere maliyeti yok. Kutuların ebadı küçük ve bu kutular kasada sökülecek" dedi.

VATANDAŞIN RAHATSIZLIĞINA NEDEN OLUR

Bu uygulamanın vatandaşa büyük vakit kaybı yaratacağını belirten Ağaoğlu, "Bu uygulama ile birlikte kasada bekleyen müşterilerin vakit kaybı fazla olacak. Bu da vatandaşın rahatsızlığına neden olur" dedi.