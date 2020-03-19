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Marketlerdeki kalabalık pazara yansımadı, meyve fiyatları yarı yarıya düştü

Korona virüsüne önlem almak amacıyla evlerinden çıkmayan vatandaşlar, günlük alışverişlerini marketlerden yapınca pazarlarda satışlar yarıya düştü.

19.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:41
Marketlerdeki kalabalık pazara yansımadı, meyve fiyatları yarı yarıya düştü
Korona virüsüne önlem almak amacıyla evlerinden çıkmayan vatandaşlar, günlük alışverişlerini marketlerden yapınca pazarlarda satışlar yarıya düştü. Pazarlarda esnafların birçoğunun eldiven takması ve alışverişe gelen bazı vatandaşların da maske takması dikkat çekti.

Korona virüsünün dünyada ve Türkiye 'de etkisini artırmasının ardından Erzurumlu vatandaşlar toplu alanlardan uzaklaşmaya başladı. Sağlık Bakanlığının vatandaşların kalabalık ortamlardan uzak durması çağrısı Erzurum'da da etkili oldu. Kentin farklı bölgelerinde her gün kurulan pazarlarda kalabalıktan eser kalmadı. Durum böyle olunca pazarda tezgah açan esnafın işi düştü. Pazarcıların korona virüsüne karşı eldiven taktıkları görülürken, pazara çıkan vatandaşların da kalabalık alanlarda fazla bekleme yapmadan alışverişleri yapmaları dikkati çekti.

İşlerin yarı yarıya düşmesinden şikayetçi olan esnaf, "Müşterilerimiz geçen haftaya göre yarıya kadar düştü. Meyve fiyatlarımız yarıya düşmesine rağmen vatandaşlar korkudan pazara değil marketlere gidiyorlar. Bizler eskiden eldiven takmadan çalışırdık, şimdi takıyoruz. Müşteriler ne kadar korkuyorsa biz de o kadar korkuyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Ekonomi

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