Marketlerdeki plastik poşet fiyatları yeni yılda da 25 kuruş olacak

Plastik sektörü temsilcileri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri yeni yılda tüketiciye satılan 25 kuruşluk plastik poşette fiyat artışı olmaması yönünde ortak görüşe vardı. Böylece hem üreticinin hem de tüketicinin korunması hedefleniyor.

Türkiye, 1 Ocak 2019 itibarıyla 'ücretli plastik poşet' uygulamasına geçmişti ve perakende satış noktalarında plastik poşetler tüketiciye 25 kuruştan satılmaya başlanmıştı. Uygulama bir yandan eleştirilirken bir yandan da çevrenin temiz tutulmasına katkı sağlayacağı için desteklenmişti. Belirlenen kanuna göre her yıl plastik poşet fiyatlarının ücreti tabanı 25 kuruştan az olmamak şartıyla yeniden güncellenecek.

YENİ YILDA FİYAT ARTIŞI YOK

Bu kapsamda plastik sektörü temsilcileri, geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla birlikte poşet fiyatlarının yeniden belirlenmesine yönelik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıdan çıkan sonuca göre, tüketiciye 2020 yılında yansıyacak ücret artışı yok. Vatandaş yeni yılda da poşetleri 25 kuruşa satın alacak.