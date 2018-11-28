Marketlerden Hırsızlık Güvenlik Kamerasında

Mersin'de alışveriş için girdiği 16 ayrı markette kasiyerleri oyalayıp hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 16 ayrı marketten telefon ve cüzdan gibi eşyaların çalınması üzerine soruşturma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, marketlerden hırsızlık yapan şüphelinin kimliğini belirledi.
Ekipler, hırsızlık iddiasıyla M.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şüphelinin marketlerdeki hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Mersin
28 Kasım 2018 Çarşamba 11:23