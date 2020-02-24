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Marketlerden hırsızlık güvenlik kamerasında

Kayseri'de marketlerden yazar kasa ve sadaka kutusu çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

24.02.2020 17:09 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:12
'de marketlerden yazar kasa ve sadaka kutusu çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Aydınlıkevler Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki bir marketten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Olay yerine giden ekipler, yazar kasayı çalan O.S'yi (32) market yakınlarında yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen O.S, adliyeye sevk edildi.
Şüphelinin yazar kasa ve bir başka marketten sadaka kutusu çalma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Zanlının 4 farklı hırsızlık suçundan aranması olduğu öğrenildi.
Marketlerden hırsızlık güvenlik kamerasında

Hırsızlık Büro Amirliği, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA


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