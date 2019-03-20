Marketlerden Mama ve Yağ Hırsızlığı Şüphelisine Adli Kontrol

Kaynak: DHA

DİYARBAKIR'da marketlerden bebek maması ve yağ çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan ve polis tarafından gözaltına alınan Şahin G., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Şahin G., müşteri gibi girdiği marketlerden bebek maması ve ayçiçek yağı çaldı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Şahin G., dün polis tarafından gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye gönderilen Şahin G., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.- Diyarbakır