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Marketlerden sigara hırsızlığı zanlısı 3 kişi yakalandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda marketlerden sigara hırsızlığı yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

27.09.2019 12:51Marketlerden sigara hırsızlığı zanlısı 3 kişi yakalandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda marketlerden sigara hırsızlığı yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 23.40'ta tamamı Diyarbakır doğumlu olduğu öğrenilen B.M., Y.T., Ü.A. isimli şüpheli üç kişi Ünye'de bir markete girerek yaklaşık 2 bin 500 lira tutarındaki sigara, aynı gece Fatsa'da başka bir markete girerek 25 bin lira değerinde sigara çalarak kayıplara karıştı. Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. - ORDU

Asayiş Büro, Ordu, Ünye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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