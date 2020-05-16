Marketlerden tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapan baba ile oğlu yakalandı

Sakarya'da marketlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı, 17 yaşındaki oğluna ev hapsi cezası verildi.

16.05.2020 18:11 | Son Güncelleme: 16.05.2020 18:13
Sakarya'da marketlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı, 17 yaşındaki oğluna ev hapsi cezası verildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 4 farklı marketten tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.
Kimliği belirlenen ve ekiplerce takibe alınan şüpheli Y.P. (47) ve oğlu B.P. (17) Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Dolandırıcılık suçlarından kaydı bulunan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan Y.P. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. B.P'ye ise adli kontrol şartıyla ev hapsi tedbiri uygulandı.
Bu arada, tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık anı, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, şüphelinin bozuk para vermek için kasiyerden geri alıp cebine koyduğu banknotu, çalışana verdiğini söyleyerek para üstü aldığı görülüyor. Marketlerden tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapan baba ile oğlu yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel, Haber

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